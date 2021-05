Grecia e Aegean, campagna congiunta per promuovere il turismo in 10 Paesi













La Greek National Tourism Organization e Aegean uniscono le forze, per il quarto anno consecutivo, per promuovere il turismo greco all’estero, in 10 Paesi europei, con la campagna pubblicitaria congiunta “Sunshine Discount”.

Tra i punti di forza della campagna, il sole, il clima eccezionale e le molteplici e diverse esperienze all’aria aperta che la Grecia può offrire ai suoi visitatori durante tutto l’anno. Per questo la proposta è: maggiore è la differenza di temperatura tra il paese di origine e la Grecia, maggiore è lo sconto offerto da Agean.

La nuova campagna, con l’uso della tecnologia, si adatta a diversi mercati e diversi segmenti di pubblico rivolgendosi a coloro che sono interessati a visitare la Grecia, creando le giuste condizioni per conquistare il visitatore.

«Attuiamo sistematicamente un piano strategico per la promozione del turismo greco all’estero – dichiara Dimitris Frangakis, segretario generale della Greek National Tourism Organization – Una parte integrante della nostra strategia è la cooperazione con compagnie aeree e tour operator per la promozione della Grecia come destinazione di viaggio unica. In queste condizioni particolarmente difficili, vogliamo dare un sostegno aggiuntivo, non solo per l’industria del turismo, ma per l’economia nazionale nel suo complesso. Investiamo in partnership e iniziative congiunte che, siamo fiduciosi, avranno un effetto moltiplicatore. Il programma di co-pubblicità con Aegean include un piano completo per promuovere la Grecia verso i mercati esteri interessati al nostro Paese, con ulteriori incentivi per i visitatori internazionali».

Lanciata a metà aprile, “Sunshine Discount”andrà in onda fino alla fine dell’anno ed è rivolta ai visitatori di 10 mercati target (Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Austria, Polonia, Svezia, Danimarca e Olanda).

«Nella ripresa del turismo di quest’anno è ancora più importante comunicare, in modo coordinato, un messaggio forte, coeso e persuasivo che conquisterà tutti i visitatori e li convincerà a trascorrere le loro vacanze in Grecia – aggiunge Marina Spyridaki, corporate affairs manager di Aegean – Abbiamo già ottenuto molto negli anni precedenti e siamo convinti di conquistare ancora una volta i visitatori. Il sole greco, il clima e l’atmosfera amichevole diventano i catalizzatori di un’esperienza memorabile e le nostre offerte creano un ulteriore motivo».