Greater Miami Visitors Bureau, David Whitaker è il nuovo presidente













Cambio della guardia ai vertici del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (Gmcvb): David Whitaker è stato nominato presidente e ceo della destination marketing organization di Miami e Miami Beach. La nomina è un ritorno a casa per Whitaker, che ha lavorato come membro del team Gmcvb per 17 anni (1990-2007), più recentemente come vice presidente esecutivo e chief marketing officer dell’organizzazione. Cinque anni prima, ha fatto parte dello staff esecutivo della United Way of Miami-Dade.

Whitaker ha lasciato Miami inizialmente nel 2007 per assumere il ruolo di presidente e amministratore delegato di Tourism Toronto (ora noto come Destination Toronto),

Al termine del suo incarico a Toronto e negli ultimi cinque anni, Whitaker è stato presidente e amministratore delegato di Choose Chicago, la dmo di Chicago. Durante il suo mandato, ha avuto la responsabilità di promuovere e vendere il più grande centro congressi degli Stati Uniti, McCormick Place. Sotto la sua guida, la dmo ha presentato e ospitato con successo un Nba All-Star Game, un Mls All-Star Game, il primo torneo internazionale di tennis Laver Cup del Nord America, un Ncaa Frozen Four e numerosi eventi internazionali di calcio e rugby. Chicago, come destinazione, è stata votata in un prestigioso sondaggio dei lettori esperti dei Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards come “Best Big City” da visitare per quattro anni consecutivi (2017 – 2020), un traguardo avvenuto sotto la guida di Whitaker.

«David ci riporta un assortimento raro e prezioso, patrimonio di esperienza e conoscenza della nostra comunità – ha detto il presidente del Gmcvb Bruce Orosz – Unito a un significativo mondo di esperienze acquisite dalla promozione di due dei brand più variegati e internazionali del Nordamerica a Chicago e Toronto. Questa combinazione, in particolare con entrambe le città da lui guidate che si distinguono come importanti destinazioni per congressi ed eventi, aiuterà la nostra industria dell’ospitalità e i nostri partner a portare Greater Miami e Miami Beach al livello successivo. David ha anche avuto un grande successo nella promozione di comunità diverse e manifesta una forte passione per la promozione della diversità, dell’equità e dell’inclusione».

Dal canto suo Whitaker si è detto «entusiasta e fortunato ad avere l’opportunità di tornare a casa, entrando a far parte di una squadra incredibile con una lunga storia e decenni di promozione di Greater Miami e Miami Beach come uno dei brand più caratteristici e desiderati al mondo».