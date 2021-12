Grandi Giardini Italiani festeggia 25 anni: tutti gli eventi per la primavera













Sono 25 le candeline sulla torta di Grandi Giardini Italiani nel 2022, e per festeggiare l’anniversario della sua fondazione, il network dei più bei giardini d’Italia- che rappresenta oggi 146 giardini in 14 regioni- ha programmato una serie di mostre ed eventi speciali dedicati a tesori unici della bellezza d’Italia.

Il circuito, fondato nel 1997 da Judith Wade, imprenditrice inglese, nasce proprio con l’intento di supportare i proprietari dei più bei giardini in Italia, nella promozione e valorizzazione per del patrimonio botanico e artistico di cui sono custodi.

« Fin dalla creazione, Grandi Giardini Italiani ha fatto conoscere l’Horticultural tourism in Italia – spiega Judith Wade, ceo di Grandi Giardini Italiani – una fonte di finanziamento per la manutenzione di questi straordinari beni culturali, che rappresentano il Made in Italy più famoso al mondo. L‘aumento di numero di visitatori si deve anche al crescente interesse da parte del pubblico per temi vicini alla natura, l’ambiente e il paesaggio. Nel 2019 sono stati registrati oltre 8 milioni di visitatori. Con il know how accumulato in 25 anni di lavoro nel settore, Grandi Giardini Italiani ha al suo attivo l’organizzazione di spettacoli, convegni e mostre. E per festeggiare i 25 anni prevediamo un nutrito programma di eventi».

Tra gli appuntamenti più interessanti, le Giornate di Studi «Il Paradiso degli Inglesi nella Riviera Ligure. Storie, paesaggi e persone», il 25 e 26 marzo 2022 a Villa Marigola a Lerici (SP). Il convegno, punta l’attenzione sull’incredibile patrimonio di parchi e residenze, creati da illustri personalità inglesi che, tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, trovarono il loro eden in Liguria.

Non mancheranno poi eventi pensati per le famiglie. Il 18 aprile- giorno di pasquetta- è prevista un’edizione speciale della tradizionale Caccia al Tesoro Botanico di Grandi Giardini Italiani: I bambini dai 6 ai 10 anni si divertiranno a scoprire i segreti delle piante e dell’ecologia e a scovare le sorprese del percorso, fino a conquistare, indizio dopo indizio, l’ambito certificato di “Piccolo Botanico”.

Aperture speciali previste anche in estate, come quelle del Giardino di Villa Marigola, organizzate dall’Associazione Amici di Villa Marigola, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani.

Villa D’este, a Tivoli, residenza capolavoro del Rinascimento Italiano e Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, sarà invece protagonista dal 13 ottobre al 1° novembre 2022 con la prima edizione della mostra “Le collezioni botaniche a Villa d’Este”.

Ma il 2022 sarà anche l’anno della prima edizione del premio “La Rosa di platino dei Grandi Giardini Italiani”, premio riconoscimento al merito dei migliori floral designer. Ogni anno, i migliori maestri floreali d’Italia saranno invitati ad esprimere il proprio talento, cimentandosi su un tema individuato dall’organizzazione come filo conduttore. Il focus scelto per il 2022 è “Fiori e colori, da Rubens al Barocco” e si terrà a Villa Marigola di Lerici da mercoledì 7 dicembre a domenica 11 dicembre 2022. Nei saloni della residenza i tre professionisti incoronati Florist of the Year esporranno le loro opere, ispirate dal tema barocco.

E la bellezza dei giardini è una lingua comune che avvicina anche Italia e Svizzera; continua infatti nel 2022 l’attività del network Gardens of Switzerland nata nel 2015 per far conoscere al grande pubblico italiano i più bei parchi nella vicina Svizzera-

Infine, per facilitare l’esperienza di scoperta dei giardini e prenotare visite e servizi ad hoc, Grandi Giardini Italiani implementa un servizio di biglietteria online, direttamente sul sito. Questo servizio permette di prenotare le visite e le iniziative speciali e di riservare i servizi esclusivi proposti dai giardini, con pochi click.