Grand Universe Lucca, l’apertura ufficiale dello storico hotel

Tre giorni di eventi in occasione dell’apertura ufficiale del Grand Hotel Universe in piazza del Giglio a Lucca. Vi hanno partecipato circa 200 tra delegati e manager di Shaner Corp e di Marriott International Inc.

L’amministrazione comunale, con l’assessore al Turismo Remo Santini a fare gli onori di casa, ha accolto la delegazione internazionale Marriott International, guidata dal Chairman David S. Marriott e da Satya Anand, president Emea del Gruppo, con un saluto ufficiale al Teatro del Giglio e con il benvenuto dei padroni di casa Marialina Marcucci, presidente de Il Ciocco Spa, e Lance T. Shaner, chairman e ceo Shaner Corp, proprietari dell’hotel. Presente anche Plato Ghinos, presidente Shaner Corp Usa e ad Shaner Italia che ha in gestione gli hotel, oltre a numerosi investitori del settore immobiliare e alberghiero ed esponenti di tour operator internazionali e della stampa di settore, che hanno potuto apprezzare le bellezze della città con visite e percorsi guidati – tra cui la Torre Guinigi e la Cattedrale di San Martino, la casa di Puccini e le botteghe storiche organizzati dall’amministrazione in collaborazione con gli altri enti e soggetti del territorio. Ma anche da attività in Garfagnana come il trekking dei 5 borghi o altre attività alla scoperta delle Apuane che di solito i resort Shaner organizzano. La giornata si è conclusa con la visita all’Orto Botanico e una cena tipica lucchese nella Cannoniera di un baluardo.

La festa è poi continuata al Renaissance Tuscany, il Ciocco Resort & Spa, dove gli ospiti si sono trasferiti la sera dopo per una grande festa di apertura. Il gala dinner che ha accolto gli ospiti aveva come tema “la foresta incantata” in omaggio ai boschi della Garfagnana, curato da Alessandra Guidi. La serata si è aperta con uno speech di Georges Midleje, regional managing director dei due alberghi e direttore generale della Shaner Ciocco, affiancato da Lance Shaner e Marialina Marcucci, seguito dagli interventi di David Marriott e Satya Anand. Il menù proposto dalla squadra del Renaissance Tuscany rispecchiava la stagionalità e allietato da vini locali messi a disposizione dai Grand Cru della costa toscana.