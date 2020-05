Grand Hotel Tremezzo riapre il 26 giugno

Riapre anche il Grand Hotel Tremezzo. «Finalmente si riparte – così che Valentina De Santis comunica la riapertura dello storico hotel di famiglia – In tre mesi molte cose sono cambiate nel mondo, ma sono immutate le bellezze d’Italia e tra queste il fascino e l’esclusività del lago di Como. Il Grand Hotel Tremezzo riapre le sue porte il 26 giugno con tanta positività per un’estate diversa ma che siamo certi sarà, come le altre, da ricordare».

Sarà un’apertura intima, con 30 delle 90 camere disponibili; numero che consentirà agli ospiti di godere più che mai dell’albergo e dei suoi servizi. L’offerta del Grand Hotel rimarrà infatti invariata, con cinque ristoranti e bar, tre piscine, la T Spa operativa per massaggi e trattamenti. E poi il rinnovato T Beach, con la spiaggia che si apre al lago e il panorama mozzafiato di Bellagio.

«Veniamo da mesi drammatici e siamo consapevoli che sarà tutto un po’ più complicato, soprattutto vista l’attuale incertezza sullo sblocco delle frontiere internazionali, ma annunciamo l’apertura con orgoglio con l’obiettivo di tenere alta la bandiera del turismo lariano – aggiunge De Santis – Vogliamo dare un segno di rinascita del nostro amatissimo lago, ridando vita in questo angolo di paradiso all’ospitalità esclusiva che da più di cento anni offriamo ai nostri ospiti».

Per incontrare una domanda nuova, e anche italiana, il Grand Hotel ha arricchito la sua offerta, includendo diverse opportunità: dall’ufficio vista lago e servizio di baby sitting per chi vuole fuggire dalla città approfittando dello smart working, all’idea di poter avere il proprio rifugio di puro relax al Grand Hotel come in una seconda casa, proprio come nel film “Un mese al Lago”; dall’esperienza “A cielo aperto”, per tutti i desiderosi di passare quanto più tempo possibile open air nel grande parco, alla possibilità per chi cerca totale privacy di riservare un piano intero del Palace o l’esclusiva Villa Sola Cabiati, dimora settecentesca dei Duchi Serbelloni a due passi dall’hotel.

«Quest’anno più che mai vogliamo che il Grand Hotel Tremezzo sia una seconda casa per i nostri ospiti, che come sempre qui trovano prima di tutto una famiglia», conclude.