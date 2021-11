Gran ritorno negli Usa: i primi voli da Fiumicino













La mattina dell’8 novembre c’è gran fermento al gate E33 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, affollato tra turisti, istituzioni e capiscalo delle varie compagnie aeree, per il primo volo del nuovo inizio dei viaggi verso gli Usa.

Dopo 20 mesi gli Stati Uniti hanno infatti riaperto i propri confini agli italiani e la prima risposta è stata un aereo sold out, che è decollato da Roma in direzione New York, carico di familiari che finalmente possono andare a riabbracciare i loro cari, di viaggiatori innamorati degli States che non vedevano l’ora di camminare di nuovo per Manhattan, di amici che vanno nuovamente a trascorrere del tempo felice con chi non vedono da troppo tempo.

In una atmosfera carica di emozione, il volo United UA41 diretto allo scalo di Newark è decollato lasciando una scia di ottimismo ed entusiasmo, che porta a previsioni più che rosee per i prossimi mesi.

«Oggi torna possibile per gli italiani prendere un volo ed andare negli Usa senza un motivo specifico di lavoro o altro – ha detto Ivan Bassato, direttore operazioni aviation di Aeroporti di Roma – Riparte il turismo, si riuniscono le famiglie, inizia oggi la ricucitura sociale di una situazione evidentemente lacerata dallo scoppio della pandemia. Nel 2019 quasi tre milioni di persone avevano volato tra Roma e gli Stati Uniti. Quest’anno, grazie all’apertura degli speciali voli covid tested circa 500mila americani sono venuti fino ad ora e le aspettative sulla ripresa del mercato sono alte. Siamo infatti pronti ad aumentare voli e frequenze, pur tenendo alta la guardia perché l’emergenza non è finita, ma sta nella sua fase finale e noi siamo preparati».

Il protocollo infatti è ben preciso, e prevede di poter viaggiare liberamente verso gli Usa a condizione di essere vaccinati e aver effettuato un tampone Covid con esito negativo entro tre giorni dall’imbarco. Per ora i collegamenti dal Leonardo da Vinci sono saliti da un volo giornaliero tra Roma e gli States a quattro, operati da Delta Air Lines per New York Jfk e Atlanta, United per Newark, e da Ita Airways per New York Jfk. Già da dicembre, però si prevede un aumento dell’offerta.

In previsione della prossima stagione estiva 2022 sono già in vendita ulteriori tratte operate dei vettori attualmente presenti a cui si aggiungerà il ripristino dei voli di American Airlines.