Grado, apre Laguna Faro Suites progettato da Patricia Urquiola













Apre il 16 giugno il Laguna Faro Suites, hotel per soli adulti nell’isola di Grado, nell’alto Adriatico tra Trieste e Venezia. Creato dallo studio di architettura Archest, dalla designer spagnola Patricia Urquiola, sarà il gemello del vicino Laguna Palace Hotel, del quale completerà l’offerta rivolgendosi a un target di clientela upscale e adults only.

Una dependance di lusso affacciata sulla laguna e sul porticciolo che Urquiola ha progettato come rifugio curato, inondato di luce e dal design unico, dove architettura e interni riflettono il dialogo tra uomo e natura e il colorato mondo dell’isola di Grado viene rappresentato in ogni suo spazio.

La designer ha realizzato gli interni decorando le 34 suite con colori caldi e arredi e mobili di stile; si è ispirata ai Casoni – case tradizionali dei pescatori in cui venivano utilizzati materiali come paglia, giunchi, corde e legno – che riconducono al paesaggio lagunare.

Tutte le suite sono dotate di uno spazioso terrazzo, quasi tutte con vista mare, che ne costituisce una chicca per le coppie in cerca di un ambiente riservato ed esclusivo il cui servizio si ispira al nuovo modello di ospitalità in “villas” e dove gli elementi di design coniugano l’alto artigianato con l’innovazione tecnologica e raccontano la tradizione del luogo attraverso uno stile originale e contemporaneo.

Nella progettazione del Laguna Faro Suites, c’è totale rispetto della preesistenza e la connessione al tessuto della cittadina. «Il vero lusso oggi è l’iper personalizzazione – sostiene Urquiola – Un’accoglienza tanto domestica e avvolgente quanto discreta e riservata alla scoperta di itinerari e luoghi caratteristici».

Il bistrò del Laguna Faro Suites serve una colazione di qualità privilegiando prodotti italiani. Una piscina a sfioro sulla terrazza panoramica, un’area wellness con sauna e bagno turco, un’area fitness e una zona relax, completano l’offerta di questo hotel. Gli ospiti possono anche avvalersi dei servizi e delle proposte wellness ed enogastronomiche del limitrofo Laguna Palace Hotel, così come approfittare dello stabilimento privato Tivoli per le giornate di mare