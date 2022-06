GoOpti, sbarca a Roma il servizio per collegare città e aeroporti













Arriva a Roma GoOpti, la piattaforma online per collegare la città con gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino. Il servizio di sharing mobility permette di prenotare il proprio door-to-door transfer lowcost condiviso o privato da e per i principali aeroporti.

La piattaforma offre un servizio personalizzato e sicuro, con pick-up direttamente da casa, permettendo di risparmiare sui costi di benzina, parcheggio e pedaggio dell’autostrada e mettendo a disposizione tariffe vantaggiose.

GoOpti punta a un modello completamente sostenibile che contribuisce a ridurre le emissioni di Co2, poiché l’utilizzo condiviso di una navetta sostituisce 2,84 auto dalla strada, riducendo la circolazione di circa 500.000 veicoli e abbattendo le emissioni di CO2 di 22.000 tonnellate.

GoOpti propone prezzi trasparenti, premiando i passeggeri che prenotano in anticipo – sin dal momento della prenotazione del volo – per un rapido trasferimento verso la destinazione selezionata. Tutti i trasferimenti sono sempre garantiti, anche se si è l’unica persona a bordo del veicolo. La procedura di prenotazione online consente di adattare le tempistiche di trasferimento ai propri desideri, orari e budget.

GoOpti è presente in Italia a Trieste, Udine, Padova, Verona, Vicenza, Brescia, Milano e ora a Roma, nelle tratte da e per gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona Valerio Catullo, Venezia Marco Polo, Treviso Antonio Canova, Trieste, Bologna Guglielmo Marconi.

«Semplificare la vita dei passeggeri e rivoluzionare il modo in cui le persone pensano e vivono i trasporti è il nostro obiettivo – spiega Tomaž Lorenzetti, cofounder and head of business development di GoOpti – Dopo due anni di pandemia, siamo contenti di riaccendere i motori e finalmente approdare a Roma. È per noi una grande sfida, considerato che ogni giorno si registra un numero elevatissimo di persone che si dirigono verso gli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino o che viaggiano verso il centro città. Con la nostra soluzione di trasporti sostenibile, su misura e a costi contenuti, vogliamo essere partner primario per i viaggiatori, per gli aeroporti e per le compagnie aeree, per creare un modello all inclusive che integri le offerte e aiuti i passeggeri a vivere sereni il viaggio, potendo conoscere sin dalla prenotazione i costi del servizio ed eliminando l’ansia dovuta ai numerosi cambi necessari a raggiungere la propria destinazione».