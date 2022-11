Google Training e l’evoluzione digital di Marras Viaggi

La costanza nell’aggiornare le proprie competenze digitali può fare un’enorme differenza quando si manda avanti un’attività. Lo sa bene Marras Viaggi, agenzia palermitana che negli ultimi anni, nonostante i danni che la pandemia ha causato al settore turistico, è riuscita a crescere sfruttando al massimo le potenzialità di Google Digital Training.

«Siamo partiti vent’anni fa come agenzia classica – spiega il titolare Francesco Marras – quando ancora internet non era così presente nella vita di tutti i giorni. Non appena è stato possibile, però, ho cominciato subito a comunicare e a cercare nuovi clienti online. Fino ad oggi, con la pandemia che, però, ha cambiato tutto. Nessuno viaggiava più e c’è stato un momento in cui ho pensato seriamente di arrendermi. Mi sono rimesso a studiare e ho scoperto i corsi di Google Digital Training. L’opportunità giusta per aggiornare le mie competenze e metterle subito al servizio del mio lavoro».

I primi moduli, racconta Marras, «mi hanno aiutato ad acquisire le basi per muovermi con sicurezza online. Ho capito cosa stavo facendo nel modo giusto e cosa andava riadattato. Poi la seo, cioè l’ottimizzazione del sito online per essere indicizzati sui motori di ricerca: adesso preparo un piano editoriale con gli articoli e i video da pubblicare sul sito e sul canale YouTube e lo seguo con regolarità, così i clienti ci trovano più facilmente sul web».

Oggi Marras Viaggi, grazie alla forte presenza online, è un punto di riferimento sia per i siciliani che desiderano viaggiare in Italia e all’estero, sia per gli stranieri che vogliono conoscere la Sicilia. «Il web è uno scrigno di opportunità. Bisogna però saperle cogliere, ed è esattamente ciò che i corsi di Google Digital Training mi hanno insegnato a fare. E i risultati si vedono: dal 2019 ad oggi, il fatturato non solo ha recuperato il calo, ma è cresciuto del 15% e tantissime richieste arrivano proprio tramite i canali Google», conclude Francesco Marras.