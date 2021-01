Google sceglie l’Italia per il lancio di Hotel Insights













In un momento di grande difficoltà per il settore del turismo, Google ha scelto l’Italia per riconfermare il proprio impegno a sostegno della ripresa, e presenta nel nostro Paese, primo al mondo per il lancio locale, Hotel Insights.

La nuova piattaforma, accessibile all’indirizzo https://hotelinsights.withgoogle.com/intl/it_it/, offre informazioni e risorse senza costi pensate per aiutare il settore alberghiero a intercettare la domanda turistica potenziale, a cui si aggiunge un programma di formazione che verrà diffuso grazie alla collaborazione con le principali rappresentanze associative del travel, per fornire maggiori competenze digitali alle realtà turistiche italiane.

Il progetto viene presentato durante un momento di confronto pubblico dedicato a discutere del ruolo che possono avere il digitale, nonché la collaborazione di tutti gli attori (pubblici e privati), nell’affrontare le complicate sfide che la pandemia sta mettendo di fronte al settore. Questo appuntamento vede la partecipazione del Mibact, di Enit e dell’Unwto, nonché le realtà con cui Hotel Insights è stato realizzato, ovvero le principali associazioni del settore alberghiero Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria.

«Il momento storico che stiamo vivendo pone più che mai l’Italia di fronte al bisogno di crescere economicamente e, affinché questo sia possibile, intraprendere un processo di trasformazione digitale è oggi indispensabile. Il nostro impegno nel supportare il Paese per accelerare la ripresa economica, in linea con quanto annunciato nel nostro piano Italia in Digitale, si riconferma ora con un’attenzione particolare al turismo, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia», ha dichiarato Fabio Vaccarono, vice president di Google.

«Sono certa che l’intuizione di una piattaforma per il sostegno dei nostri alberghi contribuirà alla ripartenza del settore turistico, in una fase di maturazione della nostra offerta nel nome di un turismo più sano e moderno. Poter contare su strumenti digitali davvero innovativi significa anche consolidare il ruolo delle destinazioni turistiche di domani, le smart destination, in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale nel migliorare la vita dei turisti ma anche dei residenti, in cui i dati diventano strumento per un utilizzo più attento e responsabile delle risorse», ha aggiunto Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del Mibact.

Il nuovo Hotel Insights permetterà alle strutture e agli operatori del settore di ottenere informazioni riguardo alle ricerche effettuate dai potenziali turisti, da quali Paesi arrivano e come cambiano le loro ricerche nel tempo. Inoltre, fornirà consigli utili su come sfruttare al meglio queste informazioni, aiutando a sviluppare conoscenza e asset digitali a sostegno delle proprie attività.

Insieme a Hotel Insights verrà reso disponibile un programma di formazione dedicato ai professionisti del settore con l’obiettivo di acquisire e sviluppare nuove competenze digitali, utili per farsi trovare pronti quando il turismo potrà finalmente ripartire. Il programma comprende i Google Digital Training, corsi online che saranno fruibili direttamente dai siti di Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria per tutti i loro associati, insieme a un intero modulo di corsi dedicato al verticale turismo di Eccellenze in Digitale 2020-2021, un progetto supportato da Google.org e in collaborazione con Unioncamere.

«Da italiana sono molto orgogliosa del lancio mondiale del nuovissimo tool di Google di Hotel Insights proprio dall’Italia, scelta anche dall’Unwto l’anno scorso come primo Paese per lanciare la campagna di #RestartTourism globale. Affinché questa ripartenza avvenga da uno spazio realmente efficace, duratura e resiliente è infatti assolutamente necessario che ci sia dialogo e condivisione per poter disegnare percorsi strategici informati e consapevoli. Il turismo è un settore meraviglioso che coniuga emozioni e business in maniera unica. Noi crediamo sia la forza positiva che muove l’economia mondiale» ha detto Alessandra Priante, direttore del Dipartimento Regionale Europa dell’Unwto.

«Una sinergia digitale che mette a sistema le esperienze e il knowhow che quotidianamente Enit fornisce al sistema turistico italiano. L’analisi dei dati è il futuro per sviluppare strategie mirate e performanti che non disperdano lavoro, investimenti, produttività e valore», ha concluso Giorgio Palmucci, presidente di Enit.