Google, ora in agenzia arriva Destination Insights













Google si mette in prima linea per sostenere il rilancio post Covid degli operatori del turismo e lancia in Italia Destination Insights, un nuovo strumento che permette di ottenere informazioni utili per esplorare come cambia la domanda turistica nel tempo e monitorare le tendenze di viaggio. Con questo tool, gli imprenditori, le agenzie di viaggi e le istituzioni potranno osservare l’andamento della domanda, per poter prendere decisioni di business e di marketing sulla base di informazioni e insight consultabili in real time.

Destination Insights entra a far parte del nuovo Travel Insights with Google, ora disponibile anche in Italia, che raccoglie informazioni e strumenti utili per raggiungere i viaggiatori, a disposizione di strutture ricettive, operatori del turismo e agenzie di viaggi.

Come utilizzarlo? Prendiamo ad esempio l’Italia: la tendenza delle ricerche effettuate su Google da gennaio ad aprile 2021 registra un crescente interesse verso le mete turistiche nazionali, che passa da una quota del 55% nel 2019 a una del 79% quest’anno. Se si osserva, inoltre, l’interesse verso le destinazioni locali, da Google Trends si nota come le ricerche di luoghi da visitare “vicino a me” nel 2021 abbiano visto una crescita dell’8% a livello mondiale rispetto al 2019.

Consultando Destination Insights è possibile osservare qual è la domanda di viaggi nazionale o internazionale, la sua provenienza, e filtrare per analizzare diversi insight in un determinato periodo di tempo. Il tutto con la possibilità di considerare l’Italia come Paese di origine o di destinazione. Un altro esempio: considerando come arco temporale gli ultimi trenta giorni e considerando la domanda domestica, le regioni che raccolgono maggiore interesse sono la Sicilia, l’Emilia Romagna e il Veneto; le destinazioni più ricercate, invece, rimangono le grandi città, con Roma, Milano e Napoli tra le prime.

A maggio scorso, Google ha anche dato il via a a una collaborazione con la Commissione europea per il Turismo per sviluppare le competenze digitali degli operatori turistici europei e, più recentemente, ha annunciato una partnership globale con Unwto per supportare la ripresa del settore.