Google Maps è l’app di viaggio più scaricata del 2021













Google Maps è stata l’app di viaggio più scaricata al mondo nel 2021 – con 106 milioni di download – superando Uber, che deteneva il primato nel 2020 e adesso è seconda con 94 milioni di download.

Nel dettaglio, le prime 10 posizioni sono: Google Maps, Uber, Booking.com (63 milioni di download), Google Earth (57 milioni), Airbnb (44 milioni), Didi (27 milioni), Bolt (25 milioni), Lyft (23,3 milioni), Where Is My Train (23,1 milioni), Grab (23 milioni).

Sette delle prime 10 sono occupate proprio da app legate al trasporto, ovvero Google Maps, Uber, Didi, Bolt, Lyft, Where Is My Train e Grab.

L’agenzia di viaggi online Booking.com, con sede in Europa, e il colosso del noleggio a breve termine statunitense Airbnb sono state le uniche due app di viaggio pure-play a entrare nell’elenco delle 10 migliori app di viaggio 2021.

Le statistiche di download sono in funzione della popolarità e della quantità di risorse di marketing investite dalle aziende.

Sul fronte, invece, delle Olta più scaricate nel 2021, la classifica è così composta: Booking.com (63 milioni), Airbnb (44 milioni), Hopper (19 milioni), Expedia (15 milioni), Agoda (14 milioni), Vrbo (13,4 milioni), Trivago (13 milioni), Hotels.com e Oyo (12 milioni), Tripadvisor (9,7 milioni).

In questo caso c’è stato il netto superamento di Booking.com sulla rivale Airbnb.

Altro dato di rilievo è che Expedia Group occupa quattro delle prime 10 posizioni, con: Expedia, Vrbo, Trivago e Hotels.com. Il Gruppo ha annunciato che sta riorientando l’azienda verso i dispositivi mobili. «Ora saremo un’azienda al primo posto tra le app, con uno strumento da portare con sè per tutto il viaggio, che tiene informati nel percorso di acquisto».

Per Booking Holdings, due delle prime 10 app più scaricate: Booking.com e Agoda. Per l’azienda, lo smartphone è una priorità per aumentare le prenotazioni dirette.

Oyo, il sito e operatore di prenotazione di hotel con sede in India, è entrato nelle prime app di agenzie di viaggi online più scaricate al mondo nel 2021.