Google entra nella European Travel Commission













C’è l’ingresso di Google nella European Travel Commission (Etc), come membro associato con l’obiettivo di guidare la ripresa del settore turistico europeo nel 2021.

Questa collaborazione mette al centro la costruzione delle skill digitali delle organizzazioni turistiche in Europa, attraverso eventi di formazione ideati su misura da Big G. Al centro ci saranno i viaggi sostenibili, si spingerà sul marketing e si avvieranno eventi, webinar e progetti di ricerca per potenziare l’offerta e la competenza del travel europeo.

Eduardo Santander, executive director European Travel Commission, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Google nella nostra organizzazione, in un momento in cui il nostro ruolo nella promozione del turismo europeo è fondamentale. La promozione della sostenibilità nel settore turistico europeo è al centro della strategia Etc e crediamo che l’arrivo di Google ci permetterà di lavorare al meglio su questo obiettivo».

«Quello del travel è un settore che cambia rapidamente, e noi continuiamo a impegnarci sul campo della formazione digitale con approfondimenti sui dati e gli strumenti utili alle organizzazioni di viaggi e turismo. Il tutto per adattare la loro offerta e soddisfare pienamente le nuove richieste dei clienti», ha detto Diego Ciulli, Google’s government affairs & public policy senior manager.