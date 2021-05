Golf e wellness per il nuovo resort Mira Riva in Toscana













È il golfo di Follonica ad accogliere la quarta struttura di Mira Hotels & Resorts: quest’estate, in agosto, inaugura il Mira Riva Toscana Golf Resort & Spa, nella Maremma Toscana, offre campo da golf 18 buche, spa con piscine e palestra, bar e ristorante con terrazza. Il nuovo bioresort è stato realizzato in travertino toscano, tufo e ferro, è alimentato da pannelli fotovoltaici, dispone di un depuratore per l’utilizzo delle acque reflue a fini irrigui e il campo da golf è chemical free.

Sono 52 le camere, con vista mare o campo da golf. Delimitato ad est dalle colline toscane, il campo par 72 Championship progettato da Giulio Cavalsani – progettista anche dei golf club Punta Ala e Milano – vede il mare da 12 buche. Il percorso di 6475 mt comprende campo pratica con putting green e due pitching green, ricovero golf cart e proshop dedicato. L’offerta wellness conta su spa progettata da Starpool con sauna, bagno di vapore, percorso Kneipp, docce emozionali, cascata di ghiaccio, lettino Zero Body Starpool e area relax. Inoltre, palestra attrezzata e due piscine esterne, natatoria e ludica con cascata, idromassaggio e vasca per i più piccoli.