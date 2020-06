Going2Italy, la nuova offerta sul portale Quando Sarà Passato

Quando Sarà Passato, il portale nato a fine aprile per sostenere l’industria turistica italiana pubblicando inviti, offerte e segnalazioni che aiutano le persone a tornare a progettare la propria vita e a decidere delle proprie vacanze, ha superato le 80mila visite nelle prime sei settimane.

I returning visitor sono saliti al 15% con una crescita costante dalla riapertura ai viaggi interregionali del 3 giugno scorso e un raddoppio dei clic alle singole offerte, a testimonianza che il tempo di programmare le proprie vacanze, in Italia e in piena sicurezza, sia effettivamente arrivato per milioni di Italiani.

Continua le pubblicazione settimanale delle nuove offerte sul portale, scelto anche dal Gruppo Bluvacanze per la presentazione della nuova offerta Going2Italy del tour operator Going: 11 proposte per tornare a scoprire i luoghi più belli del nostro paese presentate in tutte le cinque sezioni tematiche di Quando Sarà Passato: Relax e Benessere, Vacanze e Sapori, Arte e Cultura, Amici e Famiglia, Sport e Natura.

Le mete proposte da Going non potevano non includere l’invito a riscoprire Roma, il più grande museo a cielo aperto del nostro Paese, Firenze, culla della cultura rinascimentale, ricca di monumenti e opere d’arte inestimabili e Venezia, bellezza senza tempo con i suoi preziosi palazzi, ponti e canali.

Molte le destinazioni scelte per chi vuole passare le vacanze lontane dal rumore e dalla folla della città per trascorrere momenti di pieno relax e benessere, tra le colline del Chianti, nell’oasi termale di Chianciano Terme, oppure immersi tra i boschi di querce e le campagne incontaminate del Borgo di Tabiano Castello, in provincia di Parma.

Non mancano le proposte per le famiglie: il mare di Cervia, la montagna di San Martino di Castrozza con i mille sentieri del parco naturale Paneveggio oppure un soggiorno nel cuore del parco naturale del Conero, area protetta tra le preferite dagli appassionati di bicicletta e trekking, non distante da un mare tra i più belli e puliti della penisola. Non poteva mancare Monopoli, con il suo Cala Corvino Village, ottimo punto di partenza per un vero e proprio viaggio nel sapore e nel gusto di un territorio inimitabile.

I pacchetti esperienziali Going2Italy sono prenotabili presso tutte le agenzie di viaggi del Gruppo Bluvacanze: Vivere&Viaggiare, Bluvacanze e Blunet.

E per chi non trovasse quello che cerca, Going offre sul portale Quando Sarà Passato la possibilità di ottenere un buono sconto utilizzabile su tutta l’offerta e redimibile in tutte le agenzie del Gruppo Bluvacanze.

Inoltre, la possibilità di aderire all’iniziativa #restart e richiedere gratuitamente una video consulenza con un agente esperto per scoprire gli aspetti più intriganti e curiosi delle mete preferite.