Going torna in Egitto con il Resort Bliss Nada













Il tour operator di casa Msc, Going annuncia il ritorno in programmazione di Egitto e Mar Rosso: si chiama Going Resort Bliss Nada la new entry nel portfolio del tour operator che commercializzerà in esclusiva e in formula all inclusive la struttura di Marsa Alam.

Il complesso è stato recentemente ristrutturato: le 60 camere a disposizione di Going hanno tutte vista mare, accesso diretto alla piscina e al giardino e sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare e balcone o terrazzo privato.

«Torniamo a proporre l’Egitto e il Mar Rosso con il nuovo Going Resort Bliss Nada – dichiara il chief commercial & operations officer, Maurizio Casabianca – Si tratta di un prodotto di altissima qualità per la posizione esclusiva ed il comodissimo acceso al mare e lo commercializzeremo in esclusiva per tutte le agenzie di viaggi contrattualizzate Going: un villaggio che da anni è sinonimo di eccellenza nel management dei resort del Mar Rosso».

Situata a 20 km a sud dell’aeroporto internazionale di Marsa Alam, 43 km a nord della città di Marsa Alam e 90 km da Al Quseir, la struttura può contare su una spiaggia sabbiosa di oltre 500 metri in uno dei punti più scenografici di tutto l’Egitto dove la barriera corallina è facilmente accessibile. Il resort, infine, accoglierà i suoi ospiti con assistenza ed intrattenimento firmati Going, due ristoranti, tre bar, tre piscine (di cui una riscaldata e una con area bambini) campi da tennis, centro benessere, tennis, pallavolo e centro immersioni e snorkeling.

Sono previsti voli ogni sabato da Malpensa e Bologna e collegamenti la domenica da Verona e su richiesta dai principali aeroporti italiani completano la proposta. Anche per il Going Resort Bliss Nada il tour operator introduce importanti iniziative commerciali in ottica B2B2C con l’operazione “Blocca Prezzo”. Una fee inserita all’interno della pratica di viaggio consente infatti di non subire sul pacchetto alcun tipo di adeguamento carburante, mantenendo la tariffa stabile sino alla data della partenza del cliente.