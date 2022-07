Going presenta il catalogo Israele con l’Ente del Turismo e Msc













Operativa la partnership tra l’Ente del Turismo Israeliano e il tour operator Going, strutturata sia in termini di comunicazione che commerciale, senza tralasciare il settore della formazione, partendo dagli eventi organizzati a Roma e Milano, comunicazione social, relazioni con la stampa e il lancio di un curatissimo catalogo, valido fino a all’inizio del prossimo anno, realizzato insieme con l’Ufficio Nazionale del Turismo di Israele, sotto la supervisione di Pietro de Arena, direttore marketing dell’ente.

«Abbiamo lavorato insieme e il risultato è davvero straordinario: ora Israele è aperta senza restrizioni; la nostra speranza è che questa importante collaborazione possa dare un rinnovato impulso alla scelta di Israele come meta per una prossima vacanza – ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, durante uno degli incontri dedicati alle agenzie di viaggi, alla presenza della stampa, per presentare la collaborazione tra Going e l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, che coinvolge anche la compagnia Msc.

«Israele rappresenta una meta imperdibile per la nostra programmazione 2022-2023 – ha spiegato Maurizio Casabianca, chief commercial & operating officer (ccoo) di Going – in quanto incarna perfettamente la filosofia del nostro smart luxury traveller alla ricerca di una destinazione a 360° ricca di cultura, natura e lifestyle. A un ventaglio di proposte più tradizionali che vanno dagli short break ai tour e itinerari, presentati con il lancio del nostro catalogo, Going integra in esclusiva il programma Going4Cruise, creato in collaborazione con la nostra proprietà Msc Crociere, grazie al quale sarà possibile abbinare ad un pacchetto crocieristico un soggiorno alla scoperta di Israele, che siamo fieri di presentare come una assoluta novità sul mercato».