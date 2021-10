Going lancia la brochure di viaggio dedicata a Expo Dubai













“Connecting Minds, Creating the Future”: è questo il tema principale di Expo 2020, che si è ufficialmente aperta a Dubai lo scorso 1° ottobre. Per sei mesi, la metropoli emiratina sarà la capitale del mondo e per questo grande evento internazionale il tour operator Going – in collaborazione con la compagnia aerea Emirates – ha realizzato una brochure dedicata con numerosi pacchetti di viaggio di sei giorni e cinque notti, che prevedono pass giornalieri (ma anche multipli) per visitare l’Esposizione Universale.

Si tratta di una pubblicazione di 30 pagine con itinerari ispirazionali che prevedono soggiorni in hotel 4 o 5 stelle alla scoperta delle meraviglie di Dubai e degli Emirati Arabi. Oltre ai tour guidati, Going offre al viaggiatore l’occasione di organizzare al meglio il proprio soggiorno: avrà infatti la possibilità di visitare in autonomia Dubai oppure potrà decidere di arricchire il proprio viaggio con una delle numerose escursioni del tour operator.

Tra le proposte disponibili c’è il pacchetto Expo Express di sei giorni e cinque notti con pernottamento in hotel 4 stelle in camera doppia, volo Emirates (da Milano, Roma, Venezia e Bologna), biglietto giornaliero per ingresso a Expo 2020 e assistenza italiana h24 a 749 euro.

«Oltre a essere l’evento più atteso dell’anno, Expo 2020 Dubai rappresenta il punto di reale ripartenza per tutto il turismo organizzato sul medio e lungo raggio – afferma Filippo Galbiati, industry relation manager leisure – Con un evento di caratura mondiale come Expo 2020 Dubai, con un’offerta di qualità sul volato grazie alla collaborazione con Emirates e grazie a una vasta proposta alberghiera che vuole intercettare diverse tipologie di viaggiatori, ci aspettiamo importanti risultati di vendita. Finalmente ci sono regole chiare e ben definite per viaggiare ed è tempo per tutti di ripartire».