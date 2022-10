Going lancia i pacchetti stay&cruise per Qatar, Stati Uniti ed Egitto

Going lancia Going4Cruise alla fiera di Rimini, il nuovo prodotto di crociere Msc e viaggi pre e post itinerario, in un unico pacchetto all inclusive. Debutto del primo catalogo con tre destinazioni d’esordio per la stagione invernale: Qatar, Stati Uniti ed Egitto, mete protagoniste delle scelte del mercato italiano.

I cataloghi, in formato online, pongono il focus su un pacchetto unico di itinerario crocieristico ed estensioni pre e post partenza, pensati per offrire alle agenzie di viaggi una proposta di vendita semplice da distribuire.

Particolare attenzione al Qatar, che si prepara al debutto di Msc World Europa, già soprannominata “la nave del futuro”. Going è presente a Rimini al padiglione C3 – Stand 075-086. Tutto il team del tour operator guidato da Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer, accoglie agenzie di viaggi e partner per sviluppare insieme le basi della winter 2022, che si fonda sul forte appeal verso destinazioni sicure e affermate.

Secondo il Wttc e una ricerca di Oxford Economics, ricorda il t.o. in una nota, “gli Stati Uniti si confermano il mercato di viaggi di maggior valore economico” mentre l’Egitto con la navigazione sul Mar Rosso e le estensioni di Going4Cruise rappresenta il ritorno al prodotto leisure competitivo.

La programmazione del tour operator comprende, comunque, una geografia più ampia presentata in anteprima proprio durante la fiera.