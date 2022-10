Going, debutto incoming.

Le ambizioni del t.o. di Msc

Il debutto della linea incoming Going to Italy nella prossima primavera e l’ampliamento dell’offerta per la winter 2022 di Going4Cruise, con il fatturato che cresce del 50% quest’anno. Numerose novità alla fiera di Rimini per il tour operator Going – del Gruppo Msc – che ha presentato una programmazione incentrata su uno schedule di voli bloccati e un range di prodotto medio alto. Tra le opzioni, Oceano Indiano, Emirati Arabi, Oriente vicino e lontano, Stati Uniti con i Caraibi per l’abbinata con le crociere Msc e le estensioni mare. Torna anche l’Egitto “classico” con le crociere sul Nilo.

Allotment bloccati per le Maldive. «Abbiamo opzionato 50 posti alla settimana sui voli di Ita Airways e Qatar Airways sulle Maldive, dall’Epifania a fine marzo – dice Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – Per la stagione invernale, Going imprime un più deciso upgrade di prodotto e conferma la geografia consolidata. In evidenza, gli Emirati che testimoniano una crescita a doppia cifra, una Thailandia sempre concorrenziale, infine la ripresa della navigazione tra Luxor ed Assuan, e viceversa: un prodotto che abbiamo aspettato a lungo e siamo contenti di rilanciare».

Per l’Egitto classico, l’operatore punta sulla qualità, con navi a 4 e 5 stelle, data anche la crescente richiesta della distribuzione che rileva un forte input sulla destinazione da parte dei viaggiatori.

Gli Emirati Arabi vedono Dubai nella sua tradizionale veste di destinazione short break, per stop over in combinazione con l’Oceano Indiano e l’Estremo Oriente. Anche il Qatar, con Doha, si presta alle estensioni e quest’anno diventa il focus della programmazione di Going4Cruise, con il catalogo dedicato all’offerta di itinerari pre e post crociera a bordo di Msc World Europa.

E ancora, c’è la Thailandia tra tour e vacanza balneare con esperienza glamping: il tour operator propone il pernottamento al Lala Mukha Tended resort, campo tendato di lusso (con bagno privato) e la visita al principale vigneto del Paese, con degustazione in un’azienda vinicola specializzata in agricoltura sostenibile, nel cuore del parco Khao Yai.

GOING4CRUISE. Come annunciato prima dell’apertura del Ttg, Going rafforza la linea di prodotto Going4Cruise che, di base, offre soggiorni, tour fly&drive e itinerari da abbinare alle crociere Msc.

E lo fa con il debutto della nuova ammiraglia Msc World Europa a Doha, punto di partenza per entrare nel cuore del Medio Oriente. I primi due itinerari per approfondire le destinazioni sono stati scelti per offrire uno sguardo complessivo: “Doha, il deserto e crociera” e “Viaggio tra mare e deserto”: 11 partenze tra gennaio 2022 e i primi di marzo, per un inverno a 21 gradi; quattro notti per il pre crociera e due nel caso di soggiorno post crociera.

Tra le proposte, il deserto roccioso e sabbioso della penisola di Zekreet, in Qatar, oppure un tour in fuoristrada 4X4 a Khor Al-Adaid, il “mare interno” del Paese a 60 km da Doha, riserva naturale e patrimonio Unesco, un mix di dune di sabbia e acque turchesi che custodiscono un ecosistema marino di dugonghi e tartarughe.

«L’abbinamento tra le nostre crociere e la programmazione di Going, con la linea di prodotto Going4Cruise, rappresenta un’importante sinergia che consente di valorizzare ancor di più i nostri itinerari nel Medio Oriente – aggiunge Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Abbiamo deciso di collocare la nostra nuova ammiraglia, Msc World Europa, a Doha perché consideriamo quest’area geografica di particolare importanza per lo sviluppo turistico. Proprio a Doha, il prossimo 13 novembre, si svolgerà la cerimonia di battesimo della nave che sarà caratterizzata da un design avveniristico e da un’elevata sostenibilità e che accompagnerà gli itinerari esclusivi di Going».

Negli Emirati sono Dubai e Abu Dhabi i centri d’attrazione. E ancora, un’escursione a Dammam, cittadina costiera dell’Arabia Saudita per osservare da primi spettatori internazionali come questa parte della regione araba si apre al turismo.

Confermati anche i pacchetti stay&cruise per gli Stati Uniti, con Miami e New York.

«Il business plan di Going4Cruise è stato da subito ambizioso, perché le richieste dei crocieristi si orientano a un taglio più tailor made – spiega Casabianca – abbiamo creato pacchetti con esperienze per scoprire la destinazione in maniera un po’ inusuale».

GOING TO ITALY. Intanto prende forma la divisione incoming del tour operator – Going to Italy – con la nomina di un responsabile, Roberto Pannozzo, che sarà alla guida di un team di circa otto persone. La nuova linea debutterà la prossima primavera con le vendite per l’estate 2023. Rivolta soprattutto ai viaggiatori/crocieristi provenienti da Stati Uniti e Nord Europa, la programmazione coinvolgerà l’Italia da nord a sud, dai laghi lombardi fino al Salento, in prossimità degli aeroporti di arrivo.