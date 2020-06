Going debutta a Favignana con due boutique hotel

Going amplia l’offerta per l’estate 2020: da una parte viene riconfermato il GoResort Perdepera con l’apertura del villaggio in Sardegna il prossimo 5 luglio, mentre dall’altra debutta con due boutique hotel sull’isola di Favignana in Sicilia: il Baglio Sull’Acqua e Cas’almare, gestite in esclusiva dal tour operator.

«Sardegna e Sicilia sono due destinazioni di punta nella programmazione Italia di Going – spiega Emmer Guerra, brand manager Going – inoltre, per una maggiore sicurezza dei nostri clienti, abbiamo riprogettato gli spazi comuni con un rigido protocollo».

Viene riconfermato il GoResort Perdepera con un importante impegno sul volato con Alitalia da Milano Malpensa a partire dalla prima rotazione di domenica 5 luglio. Rimane confermata la possibilità di raggiungere la struttura in nave con Grandi Navi Veloci tramite il collegamento in partenza da Genova verso Olbia e Porto Torres.

Attenzione speciale agli ospiti con un’animazione più di concierge, l’introduzione del servizio di cameriere dedicato al buffet, stanze costantemente sanificate e un’ampia spiaggia che permetterà di rispettare le norme sul distanziamento sociale. Il Perdepera Resort si estende su una superficie di oltre 65mila mq, per tanto si presta perfettamente a rispettare le nuove norme anti Covid imposte dal governo.

La doppia novità in Sicilia sull’isola di Favignana riguarda i Boutique Hotel Il Baglio sull’Acqua e Cas’almare. La prima struttura è un tipico Baglio dell’800 con solo dieci camere (suite, junior suite, superior, deluxe), tutte personalizzate e arredate in stile riad marocchino. Fiore all’occhiello è il ristorante Aziza dove il giovane chef Francesco Costanzo propone un’autentica cucina siciliana rivisitata in chiave moderna ma legata ai prodotti del territorio.

Cas’almare invece è una struttura più raccolta, con solo quattro camere fra deluxe e superior, dove sentirsi veramente a casa circondati da un arredamento intimo e raffinato e in piena armonia con la natura. Cas’almare è un’esclusiva oasi di pace con spiaggia privata.

Entrambe le strutture prevedono la quotazione del singolo soggiorno con prima colazione: su richiesta il tour operator potrà andare a quotare gli altri servizi come volo e trasferimenti. Per i boutique hotel di Favignana sono previste soluzioni flessibili di 3 e 5 notti ideali per andare a comporre un tour alla scoperta della Sicilia occidentale, oltre alla “classica” settimana di 7 giorni.