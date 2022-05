Going apre una sede operativa a Napoli con I Viaggi del Delfino













Going punta all’espansione strategica anche nel centro e sud Italia. Il tour operator di Msc Crociee apre infatti una nuova sede operativa a Napoli, dando continuità al prodotto de I Viaggi del Delfino.

Un percorso che ha l’obiettivo di espandersi in ambito commerciale e di prodotto e di integrare all’interno del tour operator Going un bagaglio importante di expertise territoriale e di storia imprenditoriale.

«La competenza in ambito di prodotto e di contenuto dello staff della nuova sede operativa di Napoli si integreranno sinergicamente con quello della sede di Milano – afferma Maurizio Casabianca, ccoo di Going – Un traguardo importante per una sempre maggiore distribuzione del prodotto Going sull’intero territorio nazionale. Ivana Di Stasio sarà la responsabile del booking di Napoli».

La programmazione che è stata de I Viaggi del Delfino troverà conferma e continuità con la proposta Going.

Le proposte prevedono una copertura delle principali destinazioni outgoing dal corto al lungo raggio supportate dal tool Going4You, portale dinamico di preventivazione e prenotazione B2B. Le destinazioni saranno integrate dalle linee di prodotto: Going Resort, con la struttura Perdepera in Sardegna e Bliss Nada Beach a Marsa Alam e soprattutto con il prodotto Going4Cruise costituito dalle combinazioni di soggiorno e tour con Msc Crociere.