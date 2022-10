Go World promuove l’enogastronomia delle Marche con Go in Italy

Go World, specializzato nell’organizzazione di tour in tutto il mondo, con il brand Go in Italy e Visit Industry Marche rilancia proposte per assaporare l’enogastronomia delle Marche, scoprirne le bellezze ed entrare nelle più note aziende locali.

Visit Industry Marche è un progetto di promozione turistica e territoriale della Regione Marche che ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e di far conoscere ai turisti la cultura marchigiana in tutte le sue sfumature. Gli itinerari propongono tour con l’opportunità di entrare nelle aziende più note e visitare i luoghi più affascinanti del territorio, dalle colline che separano i Monti Sibillini alle spiagge.

«Le Marche sono una regione unica che merita di essere scoperta – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World – Tramite il progetto Visit Industry Marche vogliamo portare all’attenzione delle agenzie di viaggi i nostri 30 percorsi, personalizzabili per singoli e gruppi italiani alla scoperta di un territorio inedito e ricco di bellezza».