Go World promuove Crossroads: le Maldive formato famiglia













Il tour operator Go World ha presentato negli scorsi giorni a Roma Crossroads, la prima destinazione multi-isola e completamente integrata a 4 e 5 stelle delle Maldive. L’evento, dedicato alle agenzie di viaggi e svoltosi all’Hard Rock Cafè di Via Veneto, si è focalizzato sull’offerta del complesso turistico che include i resort Saii Lagoon e Hard Rock Hotel e la destinazione shopping ed eventi The Marina.

Incastonato nell’esotico Atollo Kaafu e nella laguna Emboodhoo, Crossroads si trova a soli 15 minuti di speedboat dall’aeroporto internazionale di Velana e da Malé e viene commercializzato in Italia dal t.o. guidato da Ludovico Scortichini.

Per la marketing manager di Go World, Lucia Fava, Crossroads è una «destinazione nella destinazione, una struttura unica nel suo genere in termini di offerta e location, adatta a tutti i target. I due resort – il tropicale Saii Lagoon del brand Curio Collection by Hilton e l’iconico Hard Rock Hotel – si integrano perfettamente con l’offerta del The Marina, il primo e più grande polo attività nel suo genere nelle Maldive. È un luogo ideale che unisce cultura, Mice e ambiente».

Il The Marina, infatti, offre la possibilità di ammirare e studiare le bellezze dell’Oceano Indiano attraverso i corsi di formazione; l’organizzazione di eventi e conferenze; oppure di esplorare la flora marina nei dintorni grazie ai trenta posti barca da noleggiare.

Crossroads viene presentata, quindi, come la meta ideale per qualsiasi occasione – dalla luna di miele all’evento di lavoro – ma ciò che lo rende unico rispetto alle altre strutture locali è l’attenzione alle famiglie e ai bambini. A questo target è infatti riservata una promozione esclusiva di Go World presso il Saii o l’Hard Rock Hotel per prenotazioni effettuate entro il 30 giugno e soggiorni fino al 31 agosto.

In particolare, ai bambini e ragazzi viene proposta una vera e propria playcation presso i junior beach club Koimala & Maalimi fino a fine settembre. A differenza dell’intrattenimento offerto dagli altri resort, qui bambini e ragazzi potranno seguire dei corsi di lingua, praticare vari sport, imparare a cucinare, studiare la flora e la fauna del luogo insieme agli esperti ed esplorare tante altre attività.

Durante la serata, infine, Go World ha messo in palio per gli agenti di viaggi un soggiorno-premio di tre giorni presso l’Hard Rock Hotel.