Go World presenta le proposte deluxe su Malta













Go World lancia in collaborazione con Malta Tourism Authority, una nuova collezione di viaggi per vivere la bellezza dell’isola a cinque stelle e scoprire i suoi fondali più inediti.

Sempre più considerata come destinazione gastronomica di alto livello con ristoranti gourmet e stellati, Go Deluxe, cluster della famiglia Go World dedicato all’organizzazione di viaggi esclusivi, propone soggiorni lusso in strutture da sogno come il Rosselli Boutique Hotel a Valletta, un incredibile palazzo del 17° secolo di proprietà di un orafo rinascimentale con terrazza e piscina panoramica, bar con vista mozzafiato sulla capitale e al suo interno anche il ristorante Grain, stellato Michelin.

Altra soluzione di soggiorno programmata da Go deluxe è il resort The Westin Dragonara Resort: posizionato su una penisola privata di 74.000 mq presso il lungomare di St. Julian’s, con piscine all’aperto, ampie terrazze panoramiche e accesso diretto al mare.

«Malta è una delle destinazioni che ha già aperto le sue porte al turismo – spiega Ludovico Scortichini, Presidente di Go World – comoda, sicura e si raggiunge facilmente con meno di due ore di volo dall’Italia con voli operati con 20 aeroporti. Crediamo sia una proposta perfetta per trascorrere le vacanze estive 2021, sia per chi è alla ricerca del lusso e del comfort a cinque stelle, sia per chi desidera seguire le sue passioni come il diving.»

Per gli amanti del diving, l’operatore programma il pacchetto firmato Go Scuba, Malta – Immersioni tra i relitti (8gg/7notti,voli inclusi) per immergersi tra i 26 relitti dell’arcipelago e scoprire spot naturalistici come il Bleu Hole di Gozo e le grotte di Comino.