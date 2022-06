Go World, polizze viaggi I4T per i cinque t.o. del Gruppo













I4T si è aggiudicata la fornitura delle coperture assicurative di Go World, operatore turistico sul mercato dal 2010 specializzato nell’organizzazione di viaggi in tutti i continenti attraverso cinque tour operator: Go Afrique, Go America, Go Asia, Go Australia e Go Pacific.

La partnership, già operativa, comprende la Rc Professionale e le polizze viaggio a copertura di tutta la programmazione. I prodotti disponibili sono pubblicati sui cataloghi dei tour operator Go World e comprendono spese mediche, bagaglio e annullamento, con massimali differenziati in funzione della destinazione del viaggio. Sono sempre inclusi gli eventi pandemici, anche come eventuale causa di annullamento.

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, ha dichiarato: «Essere selezionati da Go World in un momento così delicato e strategico per il lungo raggio per noi è un importante attestato di stima. Abbiamo lavorato molto in questi anni per sviluppare un’offerta versatile, in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze di tour operator molto specializzati, che operano trasversalmente su diverse tipologie di viaggio: luxury, viaggi di nozze, itinerari culturali e vacanze mare su base individuale e di gruppo».

Ludovico Scortichini, presidente Go World, ha aggiunto: «Per noi la qualità del prodotto e dell’assistenza offerta al cliente è il valore più importante, per questo abbiamo scelto di affidarci a una realtà come I4T che garantisce coperture di alto livello, flessibili e differenziate, assicurando anche un servizio di assistenza costante a noi e alle agenzie che collaborano con noi, attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio».