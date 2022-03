Go World omaggia le agenzie sulla homepage del sito web













Sono gli agenti di viaggi e le loro recensioni ad essere i protagonisti della nuova home-page del sito del tour operator Go World: vere proprie testimonianze di partner che hanno risposto alla domanda Scelgo Go World perché…

Le recensioni degli adv vengono pubblicate automaticamente sul sito dopo aver scritto un’email a [email protected] Ad oggi sono presenti oltre 100 recensioni scritte dagli agenti di viaggio più affezionati al gruppo dalle più creative come quella di Rasenna Viaggi e Turismo che scrive “Scelgo Go World perché garantisce professionalità, passione e competenza: il Trilogy perfetto del tour operator! G: Geniale O: Organizzato W: Wonderful O: Operoso R: Raccomandabile L: Limpido D: Dinamico alle più concrete come quella di Effegi Viaggi “Scelgo Go World perché i miei clienti ritornano felici dai viaggi organizzati con loro”.

«Dedicare la nostra home page alle recensioni degli agenti di viaggi – spiega Lucia Fava, marketing manager di Go World – ha per noi una duplice valenza: in primis vogliamo sottolineare il nostro focus sul trade e poi desideriamo dare visibilità a tutte le agenzie di viaggi che collaborano con noi.Gli agenti di viaggio diventano così i nostri testimonial oltre ad essere da sempre i nostri ambasciatori sul mercato».

Da parte sua Marco Berettini, direttore commerciale di Go World aggiunge: «In questi anni di difficoltà non abbiamo mai smesso di interfacciarci con le agenzie partner che sono stati per noi costante fonte di motivazione e stimoli. Gli agenti hanno sempre continuato a mostrare interesse per le nostre iniziative, trasmettendoci fiducia, entusiasmo e voglia di fare sempre meglio e questo è un modo per ringraziarli del loro continuo supporto».

Per inviare la propria testimonianza è sufficiente inviare un’email a [email protected]