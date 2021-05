Go World lancia nelle agenzie lo zaino galleggiante Lontra













Si chiama Lontra ed è il nuovo zaino ecologico galleggiante ideato per ambienti marini, frutto della partnership con Tucano e Ata natura, Associazione Trekking Acquatico, che sarà commercializzato da Go World presso selezionate agenzie di viaggio in Italia con la creazione di corner dedicati.

Testato dall’avventuroso team di Go World, Lontra è un valido e funzionale compagno di viaggio, pronto a seguire i clienti nelle loro esperienze senza confini. È un prodotto ecofriendly, con tessuto realizzato con bottiglie di plastica riciclate e due sacche interne a tenuta stagna che lo rendono molto più forte di qualsiasi altro zaino anfibio. Ha un design innovativo e funzionale con cinghie per fissare diversi tipi di attrezzatura, maniglia imbottita per facilitare il sollevamento e, infine, fessure esterne, in grado di far defluire l’acqua.

Lontra è disponibile in due misure da 30 litri e 70 litri e si trasforma in un salvagente, una boa di segnalazione, oltre che ad un contenitore stagno. La misura più grande è in grado di mantenere a galla una persona di max 90 kg. L’originalità della progettazione attribuisce al prodotto una grande versatilità trasformandolo in un accessorio perfetto per differenti forme di escursionismo acquatico.

«L’arrivo di Lontra nell’offerta Go World alle agenzie di viaggi – spiega Ludovico Scortichini, presidente di Go World – si inserisce in una strategia di marketing sensoriale ed esperienziale con la scelta di proporre alla nostra rete vendita una serie di oggetti di design in relazione ai viaggi che possano aumentare la fidelizzazione dei loro clienti e la loro customer experience».