Go World lancia il cluster Go Cruise













Crociere fluviali, crociere in veliero, crociere classiche, vacanze a bordo di uno yacht o in barca a vela. Nasce Go Cruise – il nuovo cluster della famiglia Go World, con un portale dedicato – per creare itinerari di viaggio sull’acqua di mari, oceani e fiumi.

«Sono molto contento di accogliere nella famiglia Go World il cluster Go Cruise, dedicato alla creazione di itinerari dedicati agli amanti della navigazione, che vanno dalle classiche crociere Msc a esperienze più personalizzate come quelle proposte da Avalon nel Nord Europa o di Star Clipper nel Mar Mediterraneo», dice Ludovico Scortichini, presidente di Go World.

Tra le proposte dell’operatore, le crociere fluviali sulle navi di lusso Avalon con tappe in centro e nord Europa, per scoprire il Reno e il Danubio; oppure a bordo dei velieri Star Clipper nel Mediterraneo, alle Cicladi o dall’Egitto ad Atene; o ancora il noleggio di yacht per itinerari di 14 giorni tra isole Eolie e isole Egadi, o vacanze in barca a vela.