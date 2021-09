Go World lancia i viaggi luxury in Europa con jet privati













Go World presenta Go Europa, tour operator dedicato all’organizzazione di viaggi di lusso in 24 destinazioni europee con 350 siti culturali e naturali dichiarati Patrimonio Unesco: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Scozia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Si tratta di tour creati su misura con servizi door to door, come trasferimenti privati in limousine, voli privati su jet, soggiorni in boutique hotel storici cinque stelle lusso, escursioni private con guide dedicate, cene stellate.

«Durante la pandemia abbiamo organizzato focus group online e analizzato studi di settore del turismo leisure di alto livello rilevando che la richiesta di viaggi in Europa con volo privato è cresciuta dell’11,2% rispetto all’era pre Covid – spiega Ludovico Scortichini, presidente di Go World – Abbiamo quindi ritenuto importante rispondere alla domanda di viaggi con voli privati, offrendo dei prodotti di tour operating completi che includessero oltre alla possibilità di viaggiare “private” anche l’organizzazione di soggiorni esclusivi con escursioni ad hoc per scoprire i 350 siti europei Unesco».

Per quanto riguarda i servizi di private jet, Go World si è avvalsa della collaborazione di Silvano Poltronieri, professionista del settore con un’esperienza di oltre 40 anni nel mondo dei voli charter ed executive; il prodotto è stato invece studiato e creato da due product manager con oltre 20 anni di expertise nel segmento lusso sulle destinazioni europee, Clara Araldi e Raffaella Calamosca.

I viaggi esperienziali firmati Go Europa possono essere confermati sia con voli privati che voli di linea o con una combinazione tra i due, oltre che vendibili con i soli servizi a terra per chi vuole raggiungere autonomamente le destinazioni.