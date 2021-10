Go World lancia i tour in jet privato in Africa e Usa













Il tour operator Go World punta sul segmento lusso, e dopo aver lanciato oltre 200 itinerari per scoprire l’Europa in volo privato, propone sul mercato degli itinerari in private jet per scoprire Sudafrica, Zambia, Zimbawe nel continente africano, e la East e la West Coast negli States.

Proposte con voli privati per tutte le tratte interne dei tour, trasferimenti in limousine, soggiorni in boutique hotel, resort cinque stelle lusso immersi nella savana, escursioni personalizzabili con guide private.

«In questi ultimi mesi lavorando al fianco delle nostre agenzie di viaggio ci siamo resi conto che la richiesta di viaggi con jet privati è aumentata in modo considerevole – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World- abbiamo pensato quindi con l’aiuto di Silvano Poltronieri, di creare dei tour in Africa e negli USA con tutti i trasferimenti interni ai Paesi in jet privato per soddisfare la clientela di alto livello con vantaggi indiscutibili in termini di privacy, esclusività e comfort»

Diversi gli itinerari proposti: Meraviglie del Sudafrica è un tour di 12gg/9 notti alla scoperta dei pingini di Bolders poi della regione delle Winlands con degustazioni dei pregiati vini locali e di due fotosafari nella riserva privata di Sabi Sand situata ai bordi del leggendario Kruger National Park.

C’è poi il tour Sudafrica&Zambia, di 12gg/9 notti, che prevede esperienze come il fotosafari con soggiorno in lodge all’interno del Thornybush Game Reserve, una delle prime riserve private nel Greater Kruger National Park, e visita alle cascate Victoria.

Fotosafari nella regione remota settentrionale del Hwange National Park, con possibilità di safari notturno, sono invece alcune delle tappe del tour Sudafrica &Zimbabwe di 12gg/9notti.

Quanto agli Stati Uniti, il Tour della East Coast degli Usa in jet privato, dura 10gg/9notti, ed è dedicato alle città ed alle principali bellezze ed attrazioni della costa orientale degli Stati Uniti.

Il Tour della Costa Ovest degli Usa in jet privato di 10 gg/9 notti è, prevede invece un itinerario da Los Angeles a San Francisco, da Las Vegas al deserto del Mojave per poi scoprire i grandi parchi come il Grand Canyon National Park e il Bryce Canyon National Park.