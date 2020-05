Go World lancia i bike tour nelle Marche

È tempo di bike tour nelle Marche: è la proposta di Go Biker, tour operator specializzato in viaggi in moto nel mondo del Gruppo Go World, che per quest’anno punta sul territorio marchigiano, trasformato in vero e proprio hub per la ripartenza di tutta la programmazione di tour in moto.

«Abbiamo studiato nuovi itinerari nel nostro Paese – sottolinea Ludovico Scortichini, presidente di Go World – insieme ad Andrea Alessandrelli, anima di Go Biker e accompagnatore storico con oltre 60 viaggi in moto fatti nelle più diverse destinazioni del mondo. Partiremo dalle Marche che ha tutte le caratteristiche per soddisfare le esigenze anche dei biker più sofisticati».

Tra le proposte di punta spicca Strade di Marca (4 giorni e 3 notti), un itinerario ideato per far scoprire gli angoli più nascosti e affascinanti dell’Italia centrale, attraversando tutte le Marche, dalla valle del Metauro profumata di tartufi fino alla piazza salotto di Ascoli Piceno per brindare allo storico Caffè Meletti, dove nacque la celebre Anisetta.

Un percorso di circa 450 chilometri, metà su asfalto e metà in fuoristrada, di assoluta semplicità in modo da poterlo affrontare con enduro stradali di qualsiasi cilindrata e con passeggero. Il breve ma intenso programma di viaggio prevede visite agli eremi, soste ai borghi medievali e raggiungimento delle vette più alte della regione con tante parentesi dedicate alle tipicità della cucina marchigiana.

Andrea Alessandrelli spiega: «Vogliamo portare clienti abituati a viaggi in Patagonia, Nuova Zelanda, India e in tante altre destinazioni del mondo a percorrere in sella un tour per conoscere le Marche. Siamo certi che sarà sicuramente un’esperienza unica per chi desidera scoprire zone stupende come la Valle del Metauro, la meravigliosa costa del Conero in estate, fino al cuore dei Monti Sibillini».

A completare la programmazione il circuito Sibillini Adventure, tour fuoristrada per un weekend all’insegna delle moto e del buon cibo, con soste nell’esclusivo Relais Borgo Lanciano; e il tour Cuore d’Italia della durata di sei giorni, con una galoppata stradale attraverso i parchi naturalistici di Marche, Umbria, Lazio, Campania e Abruzzo con soste previste sui Monti della Laga, sul Gran Sasso e nei Monti Sibillini.