Go World, inverno a Malta tra trekking e city break













Go World spinge su Malta e lancia l’offerta invernale dell’isola con una serie di proposte diversificate per target, in stretta collaborazione con il Malta Tourism Authority.

Nella programmazione Go World, infatti, c’è la proposta per una vacanza attiva con Trekking a Malta e Gozo (6 giorni/5 notti), un tour creato da Go Trekking con giornate combinate alla visita di Medina, antica capitale di Malta situata nel punto più alto dell’isola, de La Valletta, Patrimonio Unesco dal 1980 e di Gozo, seconda isola dell’arcipelago e luogo ideale per gli amanti della natura.

Per viaggiatori d’avventura che vogliono combinare trekking e diving, il t.o. propone il tour firmato Go Scuba Malta tra terra e mare (5 giorni/4 notti) che abbina la scoperta della storia e della natura dell’isola tra resti fenici, strutture punico-romane, palazzi e roccaforti dei cavalieri alle immersioni tra relitti, grotte e coralli.

Nel catalogo invernale figurano poi proposte come Valletta City Break e Malta Gastronomia e Arte. A completare l’ampia gamma di proposte per quest’isola raggiungibile con meno di due ore di volo c’è Malta, Isola del Miele (5 giorni/4 notti) con escursioni in sella nell’entroterra maltese e al tramonto lungo la costa alla volta della suggestiva Golden Bay; o anche il pacchetto Malta, alla scoperta dell’isola dei Cavalieri pensato da Go4All (disable friendly) per scoprire l’isola, i suoi tesori storici e le sue spiagge mozzafiato.