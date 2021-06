Go World, Fabrizio Mina nuovo area manager nord est













New entry nella forza vendite di Go World: è Fabrizio Mina, nuovo area manager per le province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Bolzano e Trento, che va ad aggiungersi alla squadra capitanata da Marco Berettini, direttore commerciale.

Mina ha già iniziato la formazione sul prodotto Go World con i product manager dei tour operator Go Asia, Go Australia, Go Afrique e Go America e con i quelli responsabili dei cluster del gruppo, come Go Deluxe, Go in Italy, Go Cruise, Go Ski, Go Horse, Go Scuba, Go Surf, Go Biker, Go Trekking, Go to Fish, Go Overland, Io Viaggio con Dio e Giri del Mondo.

Mina vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel turismo e ha lavorato per importanti realtà nazionali del settore. Il suo ingresso è mirato a consolidare i rapporti con gli agenti di viaggi che già collaborano con il gruppo nella sua area d’azione e a creare nuove relazioni con gli agenti di viaggi del territorio.

«Sono convinto che questo ingresso nella squadra commerciale Go World, grazie alla profonda esperienza professionale e alle spiccate doti umane che contraddistinguono Fabrizio Mina, darà un grande contributo all’azienda e diventerà ben presto, un punto di riferimento importante e determinante per gli agenti di viaggi partner», commenta Berettini.