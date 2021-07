Go World estende la scadenza dei voucher a 24 mesi













Nuova policy di Go World a favore della clientela, per l’utilizzo di voucher dovuti dell’emergenza Covid-19. Tutti i voucher emessi hanno scadenza a 24 mesi dalla data originaria di emissione, dando l’opportunità a tutti i clienti di utilizzarli nella massima serenità possibile.

Alla scadenza della validità del voucher, il cliente potrà chiedere il rimborso del voucher relativamente alle somme effettivamente percepite dal tour operator del gruppo Go World o utilizzarlo, anche successivamente alla scadenza, beneficiando di uno sconto del 5% sulla quota di partecipazione di un nuovo viaggio prenotato. Il voucher può essere ceduto dal cliente all’agenzia di viaggi.

«Abbiamo aggiornato la nostra policy dei voucher per dare l’opportunità a quanti più clienti possibili di prenotare il loro prossimo viaggio in tutta tranquillità e sicurezza – afferma Marco Berettini, direttore commerciale di Go World – Ovviamente con l’auspicio che si possa riprendere presto a viaggiare, Go World offre il massimo sostegno alle agenzie di viaggi, rassicurando i clienti titolari di voucher e incentivandoli a riprendere a viaggiare appena sarà possibile».