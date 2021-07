Go World Emporium, ora in agenzia acquisti oggetti da tutto il mondo













Si chiama Go World Emporium la piattaforma di ecommerce studiata dal Gruppo Go World per permettere alle agenzie di viaggi e ai loro clienti di acquistare oggetti da tutto il mondo. Un modo per andare oltre la vendita del classico pacchetto e diversificare il business: si va dall’acquisto della sciarpa pakistana alla cintura in cuoio e conchiglie realizzata a mano dagli Hamer, fino a cose come il portagioielli di foglie di agave realizzato da un gruppo di donne del Madagascar al Thangka del Bhutan.

Su Go World Emporium si può acquistare per tipologia di prodotto oppure per continente di provenienza. “Tutti i pezzi proposti – si legge nella nota del Gruppo – sono difficilmente trovabili su altri portali e la maggior parte sono pezzi unici o con una numerazione limitata”.

«Desideriamo supportare le agenzie fornendo loro un ulteriore strumento per attrarre e fidelizzare clienti, che possono così recarsi e tornare in agenzia non solo per prenotare un viaggio ma sempre più spesso – afferma Lucia Fava, marketing manager di Go World – Siamo convinti che l’acquisto di artigianato locale originale possa essere un modo in più per rivivere le sensazioni di un viaggio, incuriosire e conoscere nuovi Paesi, culture e tradizioni, e che l’agente di viaggi possa diventare un consulente anche per tutto ciò che concerne la parte più emotiva del viaggio al di fuori della vendita di pacchetti turistici, peraltro con la possibilità di fare business anche quando il turismo è fermo».