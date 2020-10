Go World, con Alitalia l’operazione “Volere è Volare”

Scatta l’operazione “Volere è Volare“, firmata dal tour operator Go World in partnership con Alitalia: si tratta di un pacchetto di proposte per 9 viaggi con partenze per il 2021, tutte con voli inclusi Alitalia, prenotabili entro il 31 dicembre 2020 e con la possibilità di cambio gratuito entro un anno.

«Abbiamo lavorato con la compagnia di bandiera su partenze per tutto il 2021, per offrire proposte uniche che siano facilmente rischedulabili senza penali – spiega Marco Berettini, direttore commerciale Go World – Su tutti pacchetti con voli Alitalia inclusi prenotati entro il 31 dicembre 2020 è possibile modificare o cambiare la prenotazione senza penali per viaggiare entro un anno dalla data del volo confermato. A breve proporremo anche altri pacchetti con altri vettori per dare agli agenti di viaggi e ai loro clienti la possibilità di prenotare in tutta tranquillità».

Nel dettaglio, si tratta di due proposte soggiorno mare alle Maldive, per partenze dall’8 gennaio al 27 marzo 2021 e voli inclusi Alitalia: Maldive Biyadhoo Island Resort e Coco Palm Dhuni Kolhu. E, sempre con voli Alitalia, due proposte su Israele e Giappone per Pasqua: dal 1 al 6 aprile 2021, il primo itinerario è il format del Citybreak a Gerusalemme e Tel Aviv e un viaggio di nozze in Giappone.

C’è poi la proposta per i Caraibi con il mix Miami e Bahamas, e un’altra offerta combinata New York e Barbados. A completare il carnet delle nove proposte di viaggio, le partenze dal 1 marzo al 31 dicembre 2021 sul Quebec, Shot Toronto e Niagara Falls e New York in libertà.