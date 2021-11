Go World amplia la squadra sales con l’ingresso di Salvatore Petrelli













Go World annuncia l’ingresso di Salvatore Petrelli come nuovo area manager per lo sviluppo commerciale nella zona di Milano città e provincia.

Petrelli ha maturato un’esperienza importante lavorando per grandi realtà affermate nel tour operating italiano ed ha appena concluso un percorso di formazione con i product manager dei vari brand del gruppo per conoscere meglio il prodotto e svolgere al meglio e con la massima professionalità il suo incarico.

«Sono felice di esprimere a nome mio e di tutto il gruppo un caloroso e sincero augurio di benvenuto a Salvatore, professionista serio che gode di una grande stima presso gli Agenti di Viaggi che lo apprezzano da sempre per la sua concretezza, serietà ed affidabilità – afferma Marco Berettini, direttore commerciale Go World – in un momento delicato, ma altrettanto effervescente e denso di opportunità come quello che stiamo vivendo, grazie alle progressive riaperture dei flussi turistici outgoing, ritengo che il suo importante apporto non potrà che rivelarsi efficace e vincente».