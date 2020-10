Go Guide fidelizza le agenzie per un turismo più inclusivo

Go Guide, il gruppo di guide turistiche abilitate con base a Venezia, impegnato a favore di un turismo consapevole e sostenibile, crede nell’alleanza con le agenzie e le aiuta in questa fase particolare a far si che i loro clienti trovino non sono alta professionalità, ma anche varietà nelle visite che conducono a Venezia per farla conoscere in ogni sua sfumatura.

Go Guide ha ideato una serie di attività e percorsi nel segno dell’accessibilità e dell’inclusività. Il gruppo, composto da una ventina di guide turistiche, propone itinerari concepiti per superare le barriere architettoniche e inoltre si avvale di interpreti Lis (lingua dei segni italiana). Si rivolge a famiglie, scuole, aziende, associazioni, tour operator o semplicemente persone curiose.

A guidare l’associazione in questa nuova avventura è Alessandra Massignani, responsabile commerciale e dei rapporti con le agenzie/tour operators, a cui fare riferimento per ogni necessità.

«L’idea – afferma la Massignani – è di partire da gennaio 2021 per fidelizzare le agenzie che lo richiederanno all’associazione Go Guide, in modo da avere un punto di riferimento in ogni città per coloro che vogliono esplorare e conoscere a fondo la città di Venezia. Le agenzie avranno a disposizione un professionista in varie lingue, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, brasiliano, arabo».

L’impegno è di aiutare le agenzie, stringendo dei rapporti commerciali con fornitori di servizi. Potranno realizzare dei pacchetti turistici per i clienti senza perdere tempo e prenotare senza sapere chi c’è dall’altra parte.

Forte anche dell’esperienza di programmazione, Alessandra mira a coinvolgere le agenzie con un rapporto di fiducia, e per questo alle agenzie verrà per il 2021 riconosciuta una commissione sulla tariffa di 2 ore di visita.

Inoltre, durante la low season (novembre 2020 marzo 2021, escluso Natale, Capodanno e Carnevale) ci saranno ogni fine settimana delle partenze garantite minimo 2 persone per la visita di un’ora dei monumenti più importanti di Piazza San Marco in lingua italiana e inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese per l’importo di 80 euro fino a 5 pax e supplemento di 10 euro ogni persona in più fino ad un massimo di 15 persone.

Le agenzie avranno una linea dedicata a loro tramite email: agenzie@goguide.it e telefonica al num. 345 9294952 anche per richieste dell’ultimo minuto.