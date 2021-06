Go Global Travel acquisisce BookingAdv e rinnova il commerciale













Go Global Travel, consolidatore alberghiero B2B, acquisisce l’azienda BookingAdv e presenta la sua nuova squadra commerciale.

«BookingAdv è un’azienda che si è costruita una solida reputazione nel tempo, grazie a una profonda conoscenza del settore e a un’altissima attenzione al cliente», sottolinea il regional manager Francesco Morosetti.

Il team di Customer Care e Amministrazione delle due sedi in Italia è già operativo nel dare supporto delle agenzie. La nuova squadra commerciale è composta da Francesco Morosetti, regional manager, Pierluigi Guerrazzi, digital marketing manager, e dai sales manager Andrea Bennati, Fabio Bombelli, Pierluigi Catalano, Emanuele Ponti, Michele Torre.

«Con questa squadra saremo in grado di garantire alle agenzie partner un’assistenza ancora più completa e capillare per essere ancora più vicini al nuovo mercato in evoluzione – aggiunge Morosetti – I risultati dei primi due mesi di lavoro sono già più che incoraggianti, le nostre agenzie sono tornate a prenotare e siamo praticamente ritornati ai numeri del 2019; i clienti hanno apprezzato il grande lavoro che abbiamo fatto sul nostro portale e la solidità che abbiamo dimostrato durante la pandemia; ma non è il momento di fare bilanci, adesso dobbiamo pensare a spingere sull’acceleratore per aiutare le nostre agenzie a rimettersi in piedi per tornare a far viaggiare l’Italia».