Go Australia in roadshow per gli agenti di viaggi italiani













Ha preso il via il roadshow per agenti di viaggi di Go Australia, tour operator specializzato sul continente australiano e parte della famiglia Go World, realizzato in collaborazione con Tourism Australia, Tourism Western Australia, Qantas Airways e Apollo Camper.

Si tratta di una kermesse di incontri con i partner che prevede dieci tappe, tutte italiane, per scoprire la nuova programmazione per il Western Australia, festeggiare la riapertura della destinazione e il nuovo volo diretto Roma-Perth operato dalla compagnia aerea Qantas Airways.

Il roadshow Go Australia Back Down Under è condotto da Roberto Chiesa, partner e product manager di Go Australia che per tre settimane guiderà, in giro per l’Italia, l’Apollo Camper personalizzato con la bandiera australiana.

«Racconteremo alle agenzie di viaggi – spiega Chiesa – il nuovo volo Qantas, i tour migliori per scoprire il Western Australia e come viaggiare in tutto il Paese arrivando o partendo da Perth. E per quegli agenti di viaggi che non lo fossero già, anche come diventare un Aussie Specialist».

Il roadshow, proprio in questi giorni, tocca le città di Brescia, Bergamo, Como e Varese, e da mercoledì 6 a venerdì 8 aprile l’Apollo sarà a Treviso, Vicenza e Verona. Nella settimana dal 12 al 14 aprile gli eventi a tema Australia, invece, arriveranno a Mantova, Venezia e Padova.