Go Australia e Tahiti lanciano due tour tra sport e ambiente













Go Australia cavalca l’onda insieme a Tahiti e lancia due itinerari dedicati ai surfisti e ai viaggiatori più attenti all’ambiente. Con un tour di sei isole dedicato a professionisti e principianti della tavola, e un itinerario ecosostenibile di 10 giorni alla scoperta della biodiversità, il tour operator propone un’idea di viaggio che preserva l’ambiente e l’identità del posto, con la sua ricca eredità lasciata dagli antenati polinesiani.

«Le Isole di Tahiti in Polinesia sono semplicemente indimenticabili: da Tahiti, attraverso la sua incantevole isola sorella, Moorea e gli arcipelaghi dalle Tuamotu alle Marchesi, alle Australi, sono, non solo un sogno tropicale, ma una destinazione ecosostenibile e culturale – afferma Roberto Chiesa, partner e product manager di Go Australia – Abbiamo studiato delle proposte di viaggio ad hoc per far vivere nel più autentico dei modi questo sogno: tra tour dedicati ad una clientela attenta all’ecoturismo e itinerari per chi desidera cavalcare le onde dell’Oceano Pacifico».

«Siamo lieti di questa collaborazione, che pone l’accento su due aspetti che ci stanno particolarmente a cuore: le attività legate all’incantevole patrimonio acquatico de Le Isole di Tahiti e il turismo sostenibile – ha dichiarato Gabriele Cavallotti di Tahiti Tourisme Italia – Questi nuovi pacchetti contribuiranno a ispirare i viaggiatori alla ricerca di un’esperienza di vacanza unica nel suo genere».

Le due proposte di viaggio Surf in Polinesia con auto a noleggio: sei isole (22gg/18 notti) e Tour Polinesia ecosostenibile (10gg/9 notti) sono frutto della collaborazione tra Go Australia, tour operator parte della famiglia Go World e l’ente del turismo italiano de Le Isole di Tahiti.