Go Australia è il primo t.o. europeo a far parte di Ecotourism Australia













Significativo e prestigioso riconoscimento per il tour operator Go Australia che è entrato a far parte – come primo t.o. europeo – di Ecotourism Australia, organizzazione no-profit australiana ispirata ad un turismo ambientalmente sostenibile e culturalmente responsabile.

Parte integrante della famiglia Go World, il tour operator Go Australia vanta un’esperienza di oltre 20 anni nell’organizzazione di ogni tipologia di viaggio in Australia, dai viaggi di gruppo ai self drive, dai viaggi di nozze alle crociere e ai viaggi di lusso, e contestualmente promuove da tempo un turismo ecosostenibile e responsabile in questo immenso paese.

Dal canto suo l’organizzazione Ecotourism Australia progetta e fornisce programmi di certificazione per prodotti e destinazioni turistiche, garantendo ai viaggiatori un forte impegno per la sostenibilità e la qualità del turismo e assicurando che tutti i prodotti certificati siano supportati da un impegno verso pratiche sostenibili, garantendo esperienze turistiche di qualità con un focus sulla cura dell’ambiente.

«Essere il primo tour operator europeo a diventare membro di un’associazione riconosciuta a livello internazionale come Ecotourism Australia – spiega afferma Roberto Chiesa, partner e product manager di Go Australia – ci riempe di orgoglio e valorizza il grande impegno che abbiamo speso in questi anno nella creazione dei nostri prodotti per proporre alle agenzie di viaggio e ai clienti esperienze uniche all’insegna dell’ecosostenibilità. Tutti i nostri tour hanno sempre sposato la filosofia di attenzione all’ambiente e a chi lo abita, ma in occasione di questo riconoscimento abbiamo creato una collezione ad hoc di tour ecostenibili nuovi per il mercato italiano per ampliare la nostra offerta dai glamping, in posti indimenticabili a safari camp immersi nella natura».

Nella programmazione Go Australia 2021-2022 figurano, infatti, soggiorni mare a Eco beach in resort eco friendly, Safari Camp immersi nella penisola di Eyre, glamping a Ningaloo Reef per conoscere gli abitanti della barriera corallina e nuotare con gli squali: si tratta di nuove proposte ecofriendly ben illustrate sul sito del t.o.