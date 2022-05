Go Afrique ora opera anche su Isole Comore e Mayotte













Go Afrique, t.o. della famiglia Go World specializzato nell’organizzazione di viaggi in tutto il continente africano, annuncia l’apertura di due nuove destinazioni: le Isole Comore e Mayotte con itinerari per esplorare le isole e tour dedicati agli appassionati del trekking e dello scuba diving.

«In linea con la filosofia di Go World abbiamo creato nuovi tour in questo paradiso dell’Oceano Indiano, ancora poco conosciuto dal turismo di massa, per permettere ai nostri clienti di fare un’esperienza unica e indimenticabile – afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World – Mi trovo in queste settimane in visita alle Comore e sto partecipando a diversi meeting nei quali ho avuto il piacere di incontrare il presidente Azali Assoumani e di discutere con lui della promozione della destinazione sul mercato italiano. È per me un onore e una scommessa promuovere questo incredibile arcipelago ai viaggiatori italiani».

L’arcipelago delle Comore si trova nell’Oceano Indiano ed è composto da tre isole: Njazidja (Grande Comore), Mwali (Mohéli), Nzwani (Anjouan) e una quarta Mahoré, conosciuta come Mayotte, che è un dipartimento francese.

Go Afrique ha creato diversi itinerari unici per visitarle: Comore Essentials è una proposta alla scoperta dell’arcipelago immerso nell‘Oceano Indiano che include escursioni nell’esotica foresta pluviale con profumi di gelsomino e di ylang-ylang, visite ai villaggi remoti di Moheli, alle bellissime spiagge deserte e al parco marino della biosfera e patrimonio Unesco.

Inoltre, c’è il programma Trekking Expedition Karthala: viaggio alle Isole Comore che offre l’opportunità di conoscere uno dei paradisi del trekking sconosciuti al mondo, attraverso i paesaggi più incredibili delle Grande Comore, inclusi i siti leggendari di Trou du Prophète, Lac Salé e Dos du Dragon.

Diving alle Isole Comore è, invece, il viaggio perfetto per esplorare gli oceani e scoprire il tesoro nascosto delle isole della luna, immergersi nella natura e nella vita marina di questa biosfera del patrimonio Unesco esplorando le vivaci barriere coralline.