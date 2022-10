Gnv: «Vendite aperte per l’estate e flotta che cresce»

Gnv apre le vendite per l’estate 2023. Dal 24 ottobre sarà possibile prenotare i viaggi fino al 30 settembre 2023 per tutti i collegamenti operati dalla compagnia.

Per chi prenota entro il 7 novembre 2022, con disponibilità limitata, Gnv riconosce uno sconto del 40% per i viaggi da febbraio a settembre 2023 compreso, su tutte le tratte tranne le Baleari. La compagnia garantisce inoltre la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 7 giorni prima dalla data di partenza. Con l’opzione Prevendita è possibile, fino al 7 settembre 2023, prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e concludere la procedura d’acquisto entro i 30 giorni prima della partenza.

«Arriviamo da una stagione molto positiva e siamo pronti a iniziarne una nuova – dice Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv – Abbiamo chiuso con il +46% di volumi rispetto al 2021 e sono cresciute tutte le nostre sei macro destinazioni, ovvero Albania, Sicilia, Sardegna, Baleari, Marocco e Tunisia. Abbiamo 31 linee servite da 25 navi. Anche la flotta è cresciuta rispetto al 2019».

Buona stagione anche per il trade, che nel 2022 ha contribuito in modo significativo al successo della compagnia. «Il settore è cresciuto a doppia cifra: +37% delle prenotazioni rispetto al 2021 – aggiunge Della Valle – Sono molto soddisfatto perché non tutti credevano in questa ripresa dopo due anni difficili per i trasporti e per l’intermediato. Siamo sempre stati vicini alle agenzie, abbiamo due uffici dedicati, uno italiano e uno estero per rispondere e risolvere problemi. E siamo stati ripagati quest’anno dall’ottimo risultato».

In questa prospettiva, nel 2023 sarà introdotto un nuovo sistema di prenotazione che, oltre a garantire la semplificazione e velocizzazione del servizio, esaudirà molte delle richieste di implementazione e miglioramento arrivate dagli agenti di viaggi.

STAGIONE 2023. Per il prossimo anno, Gnv confermerà la programmazione rinnovando la forte presenza sul mercato Italia: sulla destinazione Sardegna la compagnia sarà presente con la linea Civitavecchia-Olbia con sei partenze a settimana da entrambi i porti e aumenterà l’offerta con quattro navi sulle tratte Genova-Olbia e Genova-Torres, e due partenze al giorno per entrambe le linee; in Sicilia, collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e collegamento Napoli-Termini Imerese.

Sui mercati esteri, confermata la presenza in Spagna, nelle Baleari con quattro navi e partenze tutti i giorni da e per i porti di Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza; in Marocco sei linee da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti bi e tri settimanali Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador, oltre alla linea Almeria-Nador inaugurata la scorsa estate.

Confermato anche il collegamento giornaliero verso l’Albania, della linea Bari-Durazzo, e in Tunisia per il 2023 con partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.

«Il 2023 sarà un anno di consolidamento per le rotte, che abbiamo aumentato negli anni scorsi; negli ultimi sette anni non ce n’è stato uno senza l’apertura di nuove rotte – ricorda Della Valle – Quindi vedremo se ci saranno altre novità per il prossimo. Per ora ci concentriamo sui target e stiamo lavorando moltissimo sul prodotto, in particolare sulle famiglie, rivoluzionando le aree per bambini, per esempio con il comarketing con Chicco. Stiamo lavorando anche sulla fascia adolescenziale e offriamo servizi top per gli animali domestici, anche perché oggi il 45% delle famiglie italiane ha un animale da compagnia».

Gnv ha in programma un’ulteriore espansione della flotta. «Le navi torneranno a crescere nel 2024; abbiamo ordinato 4 unità dalla Cina. Dal 2024 ne arriverà una all’anno; sono navi di ultimissima generazione, con wifi integrato anche in garage, alimentate a Gnl per andare verso le zero emissioni, con 250 cabine, 400 poltrone, capaci di ospitare 1.500 passeggeri grazie anche a 4.000 metri quadri di spazio», conclude il passengers sales & marketing staff director.