Gnv, ritorno all’utile nel 2019 e conferma del cda

L’assemblea degli azionisti di Gnv ha approvato i risultati della compagnia nel 2019, registrando il ritorno all’utile della società, con un consolidamento su tutte le linee di business e un miglioramento dei principali indici di performance.

«A febbraio avevamo finalmente chiuso, dopo anni di intenso lavoro, dodici mesi in salute e in pieno equilibrio economico – sottolinea Pierfrancesco Vago, executive chairman della compagnia. L’esercizio 2020 soffrirà inevitabilmente dell’emergenza Covid-19 e delle limitazioni al movimento delle persone anche se è ancora presto per stime accurate di risultato. Ciò che è certo è che Gnv non si è mai fermata: ha garantito servizi essenziali per il Paese e ha lavorato intensamente allo sviluppo di rigorosi protocolli sanitari che consentono ai clienti di continuare a fruire dei nostri servizi in piena sicurezza».

Contestualmente all’approvazione del bilancio 2019, l’assemblea degli azionisti ha rinnovato il consiglio di amministrazione per ulteriori 3 anni, con la conferma di Pierfrancesco Vago nel ruolo di executive chairman, Matteo Catani nel ruolo di chief executive officer e la cooptazione di Pietro Di Maio, già cfo della società, al quale vengono attribuite formalmente specifiche deleghe e responsabilità in area finanza.

Prima di essere nominato cfo di Gnv, il 21 gennaio 2019, Di Maio è stato chief financial officer di Marinvest (Gruppo Msc) e ha lavorato a New York in Msc Usa, per poi passare, nel 1995, a Pwc, multinazionale leader nei servizi di consulenza e revisione contabile, occupandosi di revisione contabile, ristrutturazioni aziendali, merger&acquisition, Ipo e vendor&acquisition. A partire dal 2009 ha collaborato con i fondi d’investimento Synergo Sgr e Halcor Sarl, per i quali ha ricoperto il ruolo di cfo e ad in alcuni gruppi societari a valle dell’ingresso dei fondi nella compagine azionaria. Di Maio dirige da gennaio 2019 il settore Afc, riportando direttamente al ceo della compagnia Matteo Catani.