Gnv potenzia i servizi sulle Baleari: rotta su Minorca













A due mesi dall’apertura delle nuove linee per le Baleari, Gnv annuncia il nuovo collegamento da Barcellona e Palma per Ciutadella de Menorca (Minorca), al via dal 14 settembre.

Il servizio sarà operato dalla motonave Gnv Sealand, capace di accogliere fino a 880 passeggeri e 195 auto. L’unità di nuova costruzione Gnv Bridge, consegnata a giugno 2021, collegherà con le sue 157 cabine Valencia con Palma di Maiorca e Ibiza.

Le rotte vengono servite giornalmente ed è possibile acquistare singole tratte, nell’ottica della massima flessibilità per i clienti che scelgano le Baleari come meta di vacanza.

Gnv è presente in Spagna dal 1998 con la rotta Genova-Barcellona che fu inserita come esempio virtuoso di Autostrade del Mare nel Libro Bianco sui trasporti adottato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001; alla linea Genova-Barcellona nel corso degli anni si sono aggiunti i collegamenti Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador.