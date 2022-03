Gnv lancia “Trova la Rotta”, gioco a premi per le agenzie di viaggi













Anche quest’anno Gnv, come nel recente passato, torna con un programma dedicato alle agenzie di viaggi italiane: si tratta del nuovo concorso a premi “Trova la rotta”, costituito da quattro minigiochi e tre fasi che daranno a tutti i partecipanti la possibilità di approfondire e consolidare la conoscenza del prodotto Gnv, ma anche vincere numerosi ed esclusivi premi.

Le iscrizioni sono aperte dal 28 febbraio, mentre la fase di gioco inizia il 14 marzo e durerà un mese durante il quale agenzie di viaggi e banconisti avranno la possibilità di vincere moltissimi premi, semplicemente giocando.

Le quattro sfide proposte dal nuovo concorso sono semplici e stimolanti, volte a mettere alla prova i banconisti e premiare coloro che conoscono meglio il mare e le destinazioni, ma anche i prodotti ed i servizi della compagnia. Ogni sfida sarà caratterizzata da 3 fasi, i premi saranno tanto più esclusivi quando più il partecipante riuscirà ad avanzare nel gioco. Tra i premi in palio ci saranno dei buoni Amazon, un paio di cuffie Beats, una macchina fotografica Canon, uno zaino HP, uno smartwatch e uno Scooter Piaggio.

Il primo tra i quattro minigiochi – Gira il timone – riproduce il meccanismo casuale della ruota della fortuna, i partecipanti dovranno fermare un timone che gira per poi rispondere a domande. Le risposte corrette alle prime tre domande garantirà la possibilità di accedere alle successive, per provare a vincere altri premi. Solo coloro che supereranno queste prime due fasi potranno passare all’ultima fase di gioco che prevede altre sei domande e ovviamente premi ancora più esclusivi.

Nella seconda sfida – Parola di banconista – i banconisti, appunto, saranno chiamati ad inserire le risposte a domande a scelta multipla all’interno di un cruciverba, nel minor tempo possibile. Solo coloro che riusciranno a completarlo in tempo potranno passare alle fasi successive del gioco.

La terza sfida – Trova la rotta – prevede che i partecipanti trovino un elenco di parole all’interno di un tipico quadro di giochi enigmistici “trova la parola”, nel minor tempo possibile. Chi riuscirà a individuare tutte le parole chiave dell’argomento nel tempo prestabilito si aggiudicherà il premio e la possibilità di partecipare alle manche successive per un totale di tre manches.

Infine nell’ultimo passaggio del gioco – Ancora l’immagine – i partecipanti dovranno trovare il corretto abbinamento tra due immagini. Una rimarrà fissa in alto e farà da guida per risolvere il rebus visivo. Le immagini posizionate in basso, invece, passeranno in rassegna finché l’utente sceglierà quella giusta per completare l’associazione visiva. Più composizioni corrette verranno realizzate, più esclusivo sarà il premio che potranno aggiudicarsi.

Il programma è rivolto agli operatori delle agenzie di viaggi e ai banconisti operanti sul territorio italiano e si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza dei prodotti e dei servizi di Gnv da parte della rete agenziale e dei banconisti, contribuendo così a rafforzare ulteriormente la relazione con il trade e l’attività di vendita dei servizi.