Gnv festeggia l’8 marzo con una promo speciale













Gnv celebra la Festa della Donna: fino all’8 marzo chi prenota un viaggio per un nucleo dalle due persone in su, per la Sardegna o per la Sicilia, ha un passaggio gratuito. La promozione è valida per i viaggi in traghetto fino a settembre 2022 e consente di programmare con flessibilità e serenità, grazie alla possibilità di cancellare il viaggio senza alcuna penale fino a 7 giorni prima dalla data di partenza.

In Sicilia la compagnia opera con collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova, Civitavecchia e Napoli, e da Termini Imerese con Civitavecchia e Napoli.

In Sardegna, invece, quest’estate i traghetti raddoppiano: con 4 navi e 2 partenze al giorno da Genova a Porto Torres e Olbia, destinazione storica che la Compagnia ha ripreso a collegare dal 2019. Confermata anche per l’estate 2022 la linea fra Civitavecchia e Olbia con partenze da entrambi i porti, che quest’anno passano da 5 a 6 alla settimana.