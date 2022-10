Gnv Awards premia le agenzie top partner

Con due milioni di passeggeri trasportati, pari a un incremento del 46% rispetto al 2021 e del 35% sul 2019, Grandi Navi Veloci chiude una “stagione fenomenale”. Merito anche del settore trade che ha fatto registrare un +37% delle prenotazioni, posizionandosi come primo canale di vendita per la compagnia di navigazione e per questo celebrato con tutti gli onori con la cerimonia dei Gnv Awards.

Tenutasi a bordo della motonave Rhapsody al porto di Genova, la terza edizione della premiazione dedicata ai partner commerciali ha visto anche la nomina di 17 nuove Elite Partner, tra agenzie di viaggi italiane ed estere. Salgono così a 100 le top Adv alle quali sono riservati particolari vantaggi, che spaziano dal personale dedicato al contact center alle iniziative volte a consolidare la conoscenza dei prodotti Gnv per offrire al cliente finale un servizio ancora più efficace.

L’evento, che segna idealmente anche l’inizio delle celebrazioni per il 30° anniversario della compagnia, che cade nel 2023 e coincide con i 20 anni delle operazioni in Tunisia e i 15 anni sul Marocco, è stato anche l’occasione per presentare i risultati d’esercizio e annunciare programmi e piani di sviluppo futuri.

«È stata una stagione incredibile – ha esordito Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv – grazie anche a un aumento del 50% della capacità rispetto al 2019. In particolare, Sicilia e Sardegna hanno registrato rispettivamente +22% e +45% sull’anno precedente e quindi consolideremo il nostro impegno con 6 e 4 navi anche nel ‘23. Confermiamo poi la nostra presenza in Tunisia, in Albania anche in bassa stagione in code sharing con Adria, sulle Baleari con tratte quotidiane da Barcellona e Valencia. Anche sul Marocco abbiamo investito molto, con una sesta nave sulla linea Almeria-Nador che verrà riproposta anche l’anno prossimo.”

Novità in vista per il trade con l’entrata in funzione, nella prima metà del 2023, del nuovo sistema di prenotazioni che dovrebbe agevolare l’operatività delle agenzie di viaggi, andando ad affiancare la nuova struttura sales dedicata al mercato Italia e Albania e ai mercati esteri. Lanciata a giugno dello scorso anno, è un unico punto di contatto che garantisce una serie di servizi, dall’assistenza tecnica e commerciale al supporto It, al fine di garantire le migliori soluzioni in modo rapido ed efficace.

Ingenti investimenti sono poi dedicati al refit della flotta per ridurre i consumi nell’ottica di una transizione verso un’economia più sostenibile. Nei prossimi mesi la compagnia è impegnata a varare un importante piano di sviluppo per un investimento complessivo che si aggira sul mezzo miliardo di euro, che dovrebbe avvalersi anche dei fondi del Pnrr, per il potenziamento della flotta con 4 nuove navi entro il 2024, due delle quali a propulsione a Gnl.

«È una sfida importante in termini di investimenti, per i quali siamo pienamente supportati dal gruppo Msc di cui siamo parte – ha commentato Matteo Catani, ad di Gnv – Ciò comporta però un aumento dei costi ed è quindi necessario lavorare per compensare questi costi con un aumento di quote di mercato. Nonostante la pandemia, negli ultimi due anni la compagnia non ha smesso di investire, passando da 16 a 25 navi, con un rafforzamento di tutti i segmenti di business, sia merci sia passeggeri, con l’apertura di nuove linee e unità dedicate. Abbiamo trasportato due milioni di passeggeri verso destinazioni turistiche o le terre di origine dei viaggiatori, contribuendo allo sviluppo economico e sociale in particolare di paesi come Marocco e Tunisia. All’interno del grande gruppo Msc, Gnv è un vero vettore di ricchezza».